Ravella redistribuye los espacios en la plaza de abastos
Los auditores del Mercado Excelente realizaron una serie de sugerencias de mejora
A.M.
La junta de gobierno de Vilagarcía ha aprobado contratar la redacción del anteproyecto de reforma y redistribución de los espacios de la plaza de abastos, «con el objetivo de seguir mejorando el Mercado Excelente», apuntaron ayer desde Ravella.
La propuesta, presentada por la Concellería de Promoción Económica, que dirige Álvaro Carou, responde a las sugerencias formuladas en la auditoría ordinaria realizada por la Xunta para renovar el sello de calidad otorgado por la Dirección Xeral de Comercio, y que el mercado de Vilagarcía ostenta desde 2022.
Durante la revisión y evaluación de las instalaciones y servicios municipales, se identificaron como posibles mejoras aspectos relacionados con el diseño interior -con un estilo más cálido y contemporáneo-, la presentación visual del producto en los stands y la iluminación. Estas iniciativas se extenderían tanto a las áreas de venta como a las de restauración y se complementarían con pequeñas medidas de mantenimiento, como la reparación de pequeñas grietas en las paredes que restan valor al edificio y la mejora del suelo antideslizante en las zonas más deterioradas.
Así las cosas, se le ha contratado la redacción del anteproyecto al estudio de arquitectura B + T Arquitectos, por un importe de 18.000 euros.
- «Tuve que renunciar a mucho y adaptar mi vida para conseguir ser jueza»
- Chocan contra un viñedo y abandonan el coche en Cambados
- La colonia más grande de España de caballitos de mar en peligro vive en las Rías Baixas
- El precio del mejillón gallego en los puertos va a desplomarse durante los próximos días
- Álvaro Carou sufre un susto cardiovascular en Valencia
- Agrede a un policía fuera de servicio en presencia de su mujer y sus hijas
- David Morales revive la Vilagarcía de los 30 a los 50 con IA: un viaje al pasado perdido
- ¿Se la juega Vilagarcía con el número 37.888?