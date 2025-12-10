Ravella redistribuye los espacios en la plaza de abastos

La junta de gobierno de Vilagarcía ha aprobado contratar la redacción del anteproyecto de reforma y redistribución de los espacios de la plaza de abastos, «con el objetivo de seguir mejorando el Mercado Excelente», apuntaron ayer desde Ravella.

La propuesta, presentada por la Concellería de Promoción Económica, que dirige Álvaro Carou, responde a las sugerencias formuladas en la auditoría ordinaria realizada por la Xunta para renovar el sello de calidad otorgado por la Dirección Xeral de Comercio, y que el mercado de Vilagarcía ostenta desde 2022.

Durante la revisión y evaluación de las instalaciones y servicios municipales, se identificaron como posibles mejoras aspectos relacionados con el diseño interior -con un estilo más cálido y contemporáneo-, la presentación visual del producto en los stands y la iluminación. Estas iniciativas se extenderían tanto a las áreas de venta como a las de restauración y se complementarían con pequeñas medidas de mantenimiento, como la reparación de pequeñas grietas en las paredes que restan valor al edificio y la mejora del suelo antideslizante en las zonas más deterioradas.

Así las cosas, se le ha contratado la redacción del anteproyecto al estudio de arquitectura B + T Arquitectos, por un importe de 18.000 euros.