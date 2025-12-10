La plantilla de la guardería municipal alerta de nuevos retrasos salariales

La plantilla de la Escola Infantil Pública Municipal de Vilagarcía, gestionada desde hace más de 30 años por la empresa Bonecos Vilagarcía S.L., vuelve a denunciar retrasos en el pago de sus salarios. Según informó la CIG-Ensino, a día de hoy el personal —unas 20 personas entre educadoras, auxiliares y personal de servicios complementarios— no ha cobrado íntegramente la nómina de noviembre y solo ha percibido una parte, pese a que el centro sigue funcionando con normalidad.

La responsable comarcal de CIG-Ensino, Marta Ferreiro Fernández, recuerda que una situación similar ya se produjo en el mes de septiembre y acusa a la dirección de la empresa de haber manifestado en los últimos meses su intención de no abonar los salarios en su totalidad, dejando cantidades pendientes en varias mensualidades. «Las personas trabajadoras no están dispuestas a financiar con sus salarios la incompetencia de la dirección por la mala gestión de los recursos de personal y económicos», señala el sindicato, que advierte del «grave perjuicio» que supone no cobrar las nóminas al final de cada mes.

La central sindical subraya que las trabajadoras tienen derecho a percibir su salario mensual «en su integridad, sin ningún tipo de reducción» y recalca que no están dispuestas a seguir trabajando sin recibir puntualmente lo que les corresponde. Al mismo tiempo, la CIG lanza un mensaje directo al gobierno local y, en particular, al alcalde de Vilagarcía, al que acusa de «dejadez y pasotismo» en la gestión de la escuela infantil municipal.

En este sentido, el sindicato sostiene que, si el servicio no se gestiona con la debida diligencia, el Concello debería rescindir el contrato con la actual concesionaria y sacarlo de nuevo a licitación.