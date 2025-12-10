Pasa consulta en el centro de salud de O Grove sin estar activo en el Sergas

«Un médico estuvo atendiendo en la que fue su consulta habitual del centro de salud del Concello de O Grove a pesar de que el Sergas certificó oficialmente que no ejerce actividad profesional en ninguno de los centros dependientes del sistema sanitario público gallego». Esta es la denuncia que formula Esquerda Unida (EU) ante unos hechos que consideran «de enorme gravedad» por lo que exige explicaciones a la Xunta.

Es su portavoz municipal, José Antonio Otero González, quien se pronuncia al respecto diciendo que lo sucedido constituye una situación «irregular e inadmisible en un servicio público esencial como es el de la atención primaria».

Y es que «no se trata de una confusión administrativa menor, sino de algo tan grave como un médico atendiendo pacientes sin constar como profesional en activo en el Sergas».

Es una situación absolutamente excepcional y jurídicamente inexplicable, pues si el Sergas asegura que no está en activo hay que preguntarse quién autorizó la presencia del médico en el centro de salud y cómo es posible que siga accediendo a la historia clínica de los pacientes José Antonio Otero González — Portavoz de Esquerda Unida (EU) O Grove

Y es además un facultativo conocido en la localidad grovense por «acumular desde el año pasado episodios reiterados de ausencias injustificadas», por acudir al centro «en estado de embriaguez» y por «otras conductas inapropiadas que derivaron en denuncias formales e incluso alguna intervención policial», asegura el líder del grupo esquerdista.

Fue a raíz de tales hechos que el médico en cuestión «dejó de ejercer en octubre o noviembre de 2024, permaneciendo apartado de la actividad durante casi un año».

Per recientemente «se reincorporó a su consulta de antes, y los pacientes advirtieron de que persistían las mismas irregularidades», de ahí que se presentaran nuevas reclamaciones a principios del mes pasado.

Y fue a raíz de esas quejas de los pacientes cuando, sostiene EU, el Sergas «respondió el 26 de noviembre pasado por escrito indicando que el facultativo no ejerce en ningún centro público», siendo esta «una afirmación que implica que no debería estar pasando consulta».

Esquerda Unida ha tenido acceso tanto a las quejas presentadas por los pacientes como a la respuesta del Sergas, de ahí su incredulidad y la denuncia pública que ahora formula sobre tales hechos.

Unos hechos que no solo desconciertan a los usuarios del centro de salud de Monte da Vila, sino también al personal administrativo del ambulatorio, incapaces de entender cómo el médico puede estar ocupando su consulta si el Sergas sostiene que no está en activo.

Esto lleva a los esquerdistas a declarar que se trata de «una situación absolutamente excepcional y jurídicamente inexplicable, pues si el Sergas asegura que no está en activo hay que preguntarse quién autorizó la presencia del médico en el centro de salud y cómo es posible que siga accediendo a la historia clínica de los pacientes».

Muy molesto, y deseoso de saber «qué ha fallado» para que pueda pasar algo así, José AntonioOtero advierte de que «esta circunstancia supone un grave riesgo para la salud de los pacientes y la protección de sus datos sanitarios, además de vulnerar los protocolos de control profesional».

Si ya en su primera etapa este médico generaba dudas en cuanto a la fiabilidad de sus diagnósticos y la recetas que firmaba, el hecho de conocer que ahora atendía a los pacientes sin figurar como profesional en activo en el sistema público multiplica la preocupación y hace saltar todas las alarmas

Esto lo lleva a proclamar que «ningún paciente puede ser atendido por alguien que oficialmente no existe en el sistema». Para sentenciar: «Esto no pasa ni en los peores escenarios de descoordinación institucional».

Ni que decir tiene que la preocupación por la situación descrita no es solo política, sino también social. Son muchos los grovenses indignados con lo sucedido, puesto que «si ya en su primera etapa este médico generaba dudas en cuanto a la fiabilidad de sus diagnósticos y la recetas que firmaba, el hecho de conocer que ahora atendía a los pacientes sin figurar como profesional en activo en el sistema público multiplica la preocupación y hace saltar todas las alarmas», espeta Otero.

De ahí que exija alSergas «la inmediata apertura de una investigación para esclarecer cómo se pudo producir este fallo intolerable del sistema que ha permitido que los pacientes fueran tratados por alguien que oficialmente no está ejerciendo».