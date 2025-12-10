La ola de gripe satura las urgencias y obliga a reubicar ingresados en el Hospital do Salnés

La ola de gripe está haciendo mucho daño en la comarca de O Salnés. Esto se nota en los servicios de Urgencias, tanto del Hospital comarcal como del Punto de Atención Continuada de San Roque (Vilagarcía), donde el número de pacientes atendidos por patologías respiratorias se ha disparado en los últimos días. Durante el pasado puente festivo, el equipo de Urgencias del Hospital do Salnés atendió de media a unas 170 personas diarias, cuando en una jornada normal rondarían las 140; en el caso del PAC de San Roque, los sanitarios llegaron a ver a entre 180 y 190 pacientes al día, una cifra también muy superior a la de una jornada normal.

Galicia ha entrado de lleno en la ola de la gripe, y aún faltan dos semanas para las Navidades, de ahí que las autoridades sanitarias estén tratando de impulsar las campañas de vacunación, para que el volumen de contagios se contenga antes de las fiestas, cuando es previsible un nuevo repunte de la enfermedad por las fiestas familiares. Sin embargo, O Salnés ya está sufriendo con fuerza las embestidas de la gripe desde hace al menos semana y media.

Durante el pasado puente de la Constitución, el equipo de Urgencias del Hospital do Salnés atendió a una media de 170 pacientes diarios. Muchos de ellos llegaron con sintomatología respiratoria, y en la mayoría de los casos fueron diagnosticados de gripe A. Mientras, la prevalencia de covid está siendo prácticamente nula.

Otra consecuencia de la ola de gripe en el Hospital d0 Salnés es que durante el fin de semana fue necesario reubicar a pacientes ingresados que se encontraban en las plantas segunda o tercera.

El repunte de gripe ha sido tal que los pacientes de Medicina Interna que no están contagiados han sido bajados a la primera planta, de modo que los infecciosos ocupan la segunda y la tercera. En estos momentos, apenas hay camas libres.

Cabe recordar que el Hospital do Salnés ya activó en su momento un plan especial para contener la gripe A, solicitando el uso de mascarilla prácticamente en todas las estancias del centro, y que se limitasen al máximo posible las visitas a ingresados de amigos y familiares.

Mientras, en el Punto de Atención Continuada (PAC) de San Roque, la actividad es igualmente frenética, con jornadas de 17 horas en las que los médicos y enfermeras de cada turno apenas se pueden permitir un respiro. Así lo atestiguan las largas colas de gente esperando en el exterior del edificio a ser atendidos. Hace diez días, a las tres de la tarde había más de una decena de personas a las puertas del PAC, esperando a que abriese el servicio y a registrarse en la ventanilla de admisión.

A pesar de todo, las demoras no se alargan en el peor de los casos mucho más de hora y media, porque los profesionales se han organizado para tratar de agilizar lo máximo posible las consultas.

La mayoría de las entradas que se están registrando estos días en San Roque son por patologías respiratorias y abundan los diagnósticos de gripe, hasta el extremo de que, según fuentes sanitarias, en torno a ocho de cada diez test que se hacen arrojan un resultado positivo. Se estuvieron haciendo tantas pruebas que algún día incluso se agotaron, de modo que hubo que reservarlas para los cuadros clínicos más sospechosos de gripe, que son aquellos acompañados de fiebres altas, tos persistente o dolores musculares.

Sin refuerzos de personal

Los equipos sanitarios del Hospital y de San Roque están haciendo frente a esta situación sin refuerzos de personal, pese a la excepcionalidad de la situación, en plena ola epidémica.

En el PAC sí trabaja una enfermera a mayores los sábados y los domingos por la mañana, pero no para atender mejor los casos de gripe, sino porque esos días cierran los centros de salud de Vilanova y Catoira, y las personas que están haciendo curas programadas en esas localidades tienen que desplazarse a Vilagarcía.

Acuden muchos niños y adolescentes con fiebres altas que no remiten con antitérmicos

Los médicos y enfermeras están viendo a personas con gripe de todas las edades, tanto en el Hospital do Salnés como en el PAC de San Roque. Los de más edad son los más vulnerables, y los que con mayor frecuencia acaban ingresados. Pero también se están produciendo casos severos de gripe en niños y adolescentes. Los sanitarios indican que, en estos casos, el principal motivo de preocupación de los padres es que los chicos presentan fiebres altas que no remiten -o que apenas bajan- con paracetamol o ibuprofeno, que son los antitérmicos más habituales.En el Hospital señalan además que muchas familias acuden con sus hijos a Urgencias pensando que allí serán evaluados directamente por un pediatra, cuando en realidad el primero que los valora es un especialista de Urgencias y este es, después, quien decide si es necesario avisar a otro especialista, ya sea un traumatólogo, un radiólogo o el pediatra.Los profesionales de urgencias se quejan igualmente de que, según ellos, en muchos casos se hace un mal uso de estos servicios, alegando que acuden a ellos personas con cuadros leves o no urgentes. Pero asumen que esta es una consecuencia de la falta de médicos en Atención Primaria, que empuja a los pacientes a un sobreuso de los servicios de urgencias.

Galicia alcanza el 52 por ciento de cobertura en la vacunación infantil

Galicia ya ha alcanzado el 52% de cobertura de vacunación contra la gripe en la población infantil, apuntó ayer la Consellería de Sanidade. Un total de 2.104 niños de entre 6 meses y 11 años fueron inmunizados en las jornadas extraordinarias de vacunación organizadas los días 5 y 6 de diciembre en los hospitales del Sergas.En esta convocatoria extraordinaria, los niños fueron inmunizados en los hospitales comarcales el viernes por la tarde, y en el resto de los hospitales públicos se vacunó también el sábado. En concreto, 218 niños fueron vacunados durante los dos días en el Complexo Hospitalario de Pontevedra, y 73 en el Hospital do Salnés. A los niños se les está administrando una vacuna intranasal, que es indolora.