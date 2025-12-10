O Grove vuelve a pedir a Portos solución a la basura de O Corgo
El Concello defiende que le planteó ampliar los días de recogida, pues con los catamaranes, este muelle trabaja los fines de semana
El Concello de O Grove lamenta la mala imagen que presenta estos días el muelle de O Corgo, con los contenedores rebosantes y con basura por el suelo, pero es tajante respecto a su posible responsabilidad: «Es una competencia de Portos».
El alcalde, Jose Cacabelos, recordaba ayer que se trata de un viejo problema y que han pedido a Portos de Galicia que tenga en cuenta la «singularidad» de esta zona portuaria y refuerce el servicio de recogida durante los fines de semana, porque no hay; solo tiene de lunes a viernes.
Sin embargo, según él, la respuesta siempre es la misma: «Nos dicen que la concesión actual no lo contempla y esto dificulta la solución a un problema que se repite también durante el verano».
Cacabelos detalla que O Grove es diferente a otras zonas portuarias, donde los fines de semana no hay actividad pesquera y deduce que de ahí surge la circunstancia general de que no se preste el servicio en esos días.
Pero en este municipio tienen una importante flota de catamaranes y los fines de semana «es cuando más trabajan y en momentos como los de estos días, con un puente, así que la basura no se ha recogido desde el viernes hasta hoy -dijo por ayer- y los barcos siguen depositando la basura que generan sus visitas en esos contenedores, que acaban desbordando y generan muy mala imagen», reconoció.
También aseguró que la administración local lleva «mucho tiempo» pidiendo una solución, como que amplíen la recogida en O Grove por estas circunstancias, pero no ha habido cambios y sí quiere dejar claro que «no es una competencia municipal».
Así las cosas, la situación parece destinada a enquistarse, aunque los usuarios del puerto alertan de que hace tiempo que se ha llegado a este punto sin que las administraciones sean capaces de encontrar una salida. Además del mal efecto que deja para los visitantes escenas como estas, también señalan un caso de insalubridad.
Suscríbete para seguir leyendo
- «Tuve que renunciar a mucho y adaptar mi vida para conseguir ser jueza»
- Chocan contra un viñedo y abandonan el coche en Cambados
- La colonia más grande de España de caballitos de mar en peligro vive en las Rías Baixas
- El precio del mejillón gallego en los puertos va a desplomarse durante los próximos días
- Álvaro Carou sufre un susto cardiovascular en Valencia
- Agrede a un policía fuera de servicio en presencia de su mujer y sus hijas
- David Morales revive la Vilagarcía de los 30 a los 50 con IA: un viaje al pasado perdido
- ¿Se la juega Vilagarcía con el número 37.888?