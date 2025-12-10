O Grove vuelve a pedir a Portos solución a la basura de O Corgo

El Concello de O Grove lamenta la mala imagen que presenta estos días el muelle de O Corgo, con los contenedores rebosantes y con basura por el suelo, pero es tajante respecto a su posible responsabilidad: «Es una competencia de Portos».

El alcalde, Jose Cacabelos, recordaba ayer que se trata de un viejo problema y que han pedido a Portos de Galicia que tenga en cuenta la «singularidad» de esta zona portuaria y refuerce el servicio de recogida durante los fines de semana, porque no hay; solo tiene de lunes a viernes.

Sin embargo, según él, la respuesta siempre es la misma: «Nos dicen que la concesión actual no lo contempla y esto dificulta la solución a un problema que se repite también durante el verano».

Cacabelos detalla que O Grove es diferente a otras zonas portuarias, donde los fines de semana no hay actividad pesquera y deduce que de ahí surge la circunstancia general de que no se preste el servicio en esos días.

Pero en este municipio tienen una importante flota de catamaranes y los fines de semana «es cuando más trabajan y en momentos como los de estos días, con un puente, así que la basura no se ha recogido desde el viernes hasta hoy -dijo por ayer- y los barcos siguen depositando la basura que generan sus visitas en esos contenedores, que acaban desbordando y generan muy mala imagen», reconoció.

También aseguró que la administración local lleva «mucho tiempo» pidiendo una solución, como que amplíen la recogida en O Grove por estas circunstancias, pero no ha habido cambios y sí quiere dejar claro que «no es una competencia municipal».

Así las cosas, la situación parece destinada a enquistarse, aunque los usuarios del puerto alertan de que hace tiempo que se ha llegado a este punto sin que las administraciones sean capaces de encontrar una salida. Además del mal efecto que deja para los visitantes escenas como estas, también señalan un caso de insalubridad.