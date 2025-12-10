Meaño llena de música, teatro y actividades las fiestas navideñas
El Concello de Meaño iniciará su programación navideña el próximo domingo, a las 18.00 horas, en el Centro Social de Dena y con la representación de la obra «Sorpresas de Nadal» de la compañía escolar O Merlo, del CEIP As Covas, y a la que seguirá un concierto del Grupo de Acordeóns Rías Baixas.
Continuará el martes con el espectáculo «A maxia do Nadal» del Mago Paco, en la Casa de Cultura de Meaño a las 18.30 horas; el 18, tendrá lugar el recital de villancicos de la Escola de Música para los mayores en del centro de As Covas; 19, en el centro social de Dena habrá el «Peque Festival de Nadal» por parte de alumnos de la EMMM.
No faltarán la V Papanoelada motera de Dena-Mita; el concierto de la Unión Musical que un día también actuará con La Ocagand o la fiesta por adelantado del Fin de Año.
