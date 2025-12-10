Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

José Tomé Acoso SexualAtraco gasolinera TuiPisos TorallaMillón euros bomberosMédicos sin homologaciónWilliot Swedberg
El mal tiempo lastra la campaña del percebe

Los percebeiros de San Martiño do Grove desplegaran el grueso de la actividad la semana que viene

En el pasado llegó a cotizarse en la lonja meca a 200 euros el kilo, más IVA

Descargas en el puerto de O Corgo. | Noé Parga

Manuel Méndez

Arousa

La cofradía de pescadores mancomunada de San Martiño, con sede en O Grove, es la única de Arousa Sur con plan de explotación específico para el percebe, limitado en la orilla de Arousa Norte a la cofradía de Aguiño.

En el caso de la meca, el mal tiempo reinante, que mantuvo amarrada buena parte de la flota, obligó a suspender el inicio de la campaña de extracción del percebe, que precisamente iba a iniciarse ayer.

Será el propio sector el que esta misma mañana decida si la comienza hoy, pero lo más probable es que la actividad vaya a posponerse hasta la semana que viene, con salidas programadas para el martes, miércoles, jueves y viernes.

Son muy pocos los días de faena contemplados, pero, al menos, los percebeiros van «a tiro fijo», ya que tienen pedidos y podrán colocar en el mercado el producto que extraigan en la costa de San Vicente de O Grove.

Más concretamente entre Punta Area Grande y Punta Faxilda, lo que incluye a los islotes adyacentes y enclaves tan conocidos como Con Negro, O Carreiro, Pombeiro, Illote do Faro, Illote de Pombeiriño, Pedras Negras, A Batería, Con de Paxareiras, Punta Raeiros, Fornos, Punta Corbeiro, Illa da Capilla da Lanzada e islote Colmado.

Son nueve los mariscadores de a pie autorizados en este plan de gestión del percebe, junto con una docena de embarcaciones con un máximo de 22 tripulantes enrolados a bordo con derecho a cuota, fijada este mes en 4,5 kilos brutos (4 kilos netos).

Durante el último lustro la lonja de O Grove ingresó más de 850.000 euros tras la venta de 23,5 toneladas de percebe, marcando un precio máximo de 200 euros por kilo. Fueron 108 toneladas y casi 4 millones de euros en las dos últimas décadas.

Pero la producción ha ido a menos, situándose actualmente muy lejos de las casi 7 toneladas (215.000 euros) despachadas en 2020 –el año de la pandemia–, y de las 7,3 toneladas (233.000 euros) que en 2019 marcaron el mejor registro histórico.

La producción de percebe bajó en O Grove a apenas 4 toneladas en 2021, rozó las 3,7 toneladas en 2022, fue de 3,2 toneladas en 2023 y se quedó en 3,1 toneladas en 2024, limitándose en lo que va del presente ejercicio a 2,6 toneladas.

La cofradía San Martiño logra 139.000 euros más

La cofradía de pescadores San Martiño, con sede en O Grove y socios de esta localidad, Meaño, Cambados, Poio, Sanxenxo y Ribadumia, ha recibido una nueva ayuda, esta vez de casi 139.000 euros.

Obedece a la línea de colaboración ofrecida por la Consellería do Mar, que además de otras muchas ayudas económicas similares concedió a 263 titulares del permiso de explotación marisquera pertenecientes a San Martiño un cese de actividad y/o paro biológico subvencionado «por causa de fuerza mayor», iniciado a principios de octubre y con una validez de seis meses.

En esta ocasión los 139.000 euros aportados por Mar con ayuda del Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y Acuicultura (Fempa) sirvieron a la cofradía para adquirir «una plataforma remolcable con grúa para el movimiento de redes, nasas, cajas de pescado y otras cargas desde los barcos a la zona portuaria».

Se quiere así «mejorar las condiciones de trabajo y fomentando la innovación y la competitividad», explican en la cofradía que dirige María del Carmen Besada.

