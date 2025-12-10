El mal tiempo lastra la campaña del percebe
Los percebeiros de San Martiño do Grove desplegaran el grueso de la actividad la semana que viene
En el pasado llegó a cotizarse en la lonja meca a 200 euros el kilo, más IVA
La cofradía de pescadores mancomunada de San Martiño, con sede en O Grove, es la única de Arousa Sur con plan de explotación específico para el percebe, limitado en la orilla de Arousa Norte a la cofradía de Aguiño.
En el caso de la meca, el mal tiempo reinante, que mantuvo amarrada buena parte de la flota, obligó a suspender el inicio de la campaña de extracción del percebe, que precisamente iba a iniciarse ayer.
Será el propio sector el que esta misma mañana decida si la comienza hoy, pero lo más probable es que la actividad vaya a posponerse hasta la semana que viene, con salidas programadas para el martes, miércoles, jueves y viernes.
Son muy pocos los días de faena contemplados, pero, al menos, los percebeiros van «a tiro fijo», ya que tienen pedidos y podrán colocar en el mercado el producto que extraigan en la costa de San Vicente de O Grove.
Más concretamente entre Punta Area Grande y Punta Faxilda, lo que incluye a los islotes adyacentes y enclaves tan conocidos como Con Negro, O Carreiro, Pombeiro, Illote do Faro, Illote de Pombeiriño, Pedras Negras, A Batería, Con de Paxareiras, Punta Raeiros, Fornos, Punta Corbeiro, Illa da Capilla da Lanzada e islote Colmado.
Son nueve los mariscadores de a pie autorizados en este plan de gestión del percebe, junto con una docena de embarcaciones con un máximo de 22 tripulantes enrolados a bordo con derecho a cuota, fijada este mes en 4,5 kilos brutos (4 kilos netos).
Durante el último lustro la lonja de O Grove ingresó más de 850.000 euros tras la venta de 23,5 toneladas de percebe, marcando un precio máximo de 200 euros por kilo. Fueron 108 toneladas y casi 4 millones de euros en las dos últimas décadas.
Pero la producción ha ido a menos, situándose actualmente muy lejos de las casi 7 toneladas (215.000 euros) despachadas en 2020 –el año de la pandemia–, y de las 7,3 toneladas (233.000 euros) que en 2019 marcaron el mejor registro histórico.
La producción de percebe bajó en O Grove a apenas 4 toneladas en 2021, rozó las 3,7 toneladas en 2022, fue de 3,2 toneladas en 2023 y se quedó en 3,1 toneladas en 2024, limitándose en lo que va del presente ejercicio a 2,6 toneladas.
La cofradía San Martiño logra 139.000 euros más
La cofradía de pescadores San Martiño, con sede en O Grove y socios de esta localidad, Meaño, Cambados, Poio, Sanxenxo y Ribadumia, ha recibido una nueva ayuda, esta vez de casi 139.000 euros.
Obedece a la línea de colaboración ofrecida por la Consellería do Mar, que además de otras muchas ayudas económicas similares concedió a 263 titulares del permiso de explotación marisquera pertenecientes a San Martiño un cese de actividad y/o paro biológico subvencionado «por causa de fuerza mayor», iniciado a principios de octubre y con una validez de seis meses.
En esta ocasión los 139.000 euros aportados por Mar con ayuda del Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y Acuicultura (Fempa) sirvieron a la cofradía para adquirir «una plataforma remolcable con grúa para el movimiento de redes, nasas, cajas de pescado y otras cargas desde los barcos a la zona portuaria».
Se quiere así «mejorar las condiciones de trabajo y fomentando la innovación y la competitividad», explican en la cofradía que dirige María del Carmen Besada.
