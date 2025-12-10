Luis Arosa firma la adquisición de los terrenos incautados a Marcial Dorado

El Concello de A Illa ha dado un paso considerado «histórico» por su alcalde, Luis Arosa, al firmar en Madrid, ante notario, la adquisición de dos parcelas al Plan Nacional sobre Drogas, bienes incautados en su día a Marcial Dorado.

Los terrenos, de unos 3.000 metros cuadrados cada uno, se destinarán a vivienda pública y a la creación de un gran parque para uso vecinal, con una inversión total de 361.000 euros que el Concello irá amortizando a lo largo de los próximos siete años.

Uno de los solares se sitúa en la zona de O Outeiro y se convertirá en zona verde pública, mientras que el otro, en la céntrica Avenida da Ponte, ya está calificada como suelo urbano y urbanizable y permitirá construir alrededor de 70 viviendas de promoción pública en las máximas alturas previstas por el PXOM (bajo, primero, segundo y bajocubierta).

Luis Arosa también mantuvo un encuentro con la delegada del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, Francisco Sureda. / Cedida

«Terrenos que se adquirieron en épocas muy oscuras de narcotráfico en A Illa y la comarca, hoy van a revertir para el bien común de los vecinos y de la juventud del municipio. Donde antes había oscuridad, hoy hay apertura, claridad y sale el sol. Estamos muy contentos de esta adquisición tan importante para el patrimonio municipal», afirmó Luis Arosa.

El acto de la firma en Madrid también sirvió para el encuentro del alcalde de A Illa con la nueva delegada del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, Francisca Sureda Llull.