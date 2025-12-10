El futuro de las comunidades de montes, objeto de debate en A Illa
D. Doval
A Illa
El próximo sábado se celebrará en el Auditorio de A Illa (11.00 horas) un encuentro que lleva por título «Presente y futuro en los montes en mano común». Será una mesa redonda en la que se visibilizarán las importantes labores de las comunidades de montes y los retos de futuro en un contexto de emergencia climática y social.
Con la comunidad de montes de A Illa como organizadora y anfitriona, también mostrará todas las labores realizadas con el objetivo de abrir paso también a un relevo generacional para afrontar lo que está por venir. También participarán en el encuentro representantes de colectivos comunales gallegos.
