Enésimo vertido de fecales en el Chanca
El Concello ya fue multado y proyectó una solución que precisa financiación
Se repite el endémico vertido de aguas residuales del saneamiento municipal de Meaño en Abuín al Chanca. Afloraba este año a finales de agosto, luego a inicios de octubre y, desde hace una semana reaparece y persiste, sin haberse tomado medidas para paliarlo.
Es visible por el aliviadero que la red de saneamiento tiene en este punto para cuando se obtura el colector. Los malos olores y la presencia de muchas toallitas evidencian el daño ecológico que estos episodios están ocasionando a esta arteria fluvial.
Un problema de capacidad al que contribuye la entrada de pluviales y el creciente vertido añadido del polígono industrial de Nantes, aún con licencia de obra su enganche. El Concello fue multado por ello y está a expensas de si la Xunta aporta en la solución proyectada.
Suscríbete para seguir leyendo
- «Tuve que renunciar a mucho y adaptar mi vida para conseguir ser jueza»
- Chocan contra un viñedo y abandonan el coche en Cambados
- La colonia más grande de España de caballitos de mar en peligro vive en las Rías Baixas
- El precio del mejillón gallego en los puertos va a desplomarse durante los próximos días
- Álvaro Carou sufre un susto cardiovascular en Valencia
- Agrede a un policía fuera de servicio en presencia de su mujer y sus hijas
- David Morales revive la Vilagarcía de los 30 a los 50 con IA: un viaje al pasado perdido
- ¿Se la juega Vilagarcía con el número 37.888?