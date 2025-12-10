Enésimo vertido de fecales en el Chanca

Se repite el endémico vertido de aguas residuales del saneamiento municipal de Meaño en Abuín al Chanca. Afloraba este año a finales de agosto, luego a inicios de octubre y, desde hace una semana reaparece y persiste, sin haberse tomado medidas para paliarlo.

Es visible por el aliviadero que la red de saneamiento tiene en este punto para cuando se obtura el colector. Los malos olores y la presencia de muchas toallitas evidencian el daño ecológico que estos episodios están ocasionando a esta arteria fluvial.

Un problema de capacidad al que contribuye la entrada de pluviales y el creciente vertido añadido del polígono industrial de Nantes, aún con licencia de obra su enganche. El Concello fue multado por ello y está a expensas de si la Xunta aporta en la solución proyectada.