Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
José Tomé Acoso SexualAtraco gasolinera TuiPisos TorallaMillón euros bomberosMédicos sin homologaciónWilliot Swedberg
instagramlinkedin

Enésimo vertido de fecales en el Chanca

El Concello ya fue multado y proyectó una solución que precisa financiación

La salida de aguas esta semana. | FdV

La salida de aguas esta semana. | FdV

Tino Hermida

Meaño

Se repite el endémico vertido de aguas residuales del saneamiento municipal de Meaño en Abuín al Chanca. Afloraba este año a finales de agosto, luego a inicios de octubre y, desde hace una semana reaparece y persiste, sin haberse tomado medidas para paliarlo.

Es visible por el aliviadero que la red de saneamiento tiene en este punto para cuando se obtura el colector. Los malos olores y la presencia de muchas toallitas evidencian el daño ecológico que estos episodios están ocasionando a esta arteria fluvial.

Un problema de capacidad al que contribuye la entrada de pluviales y el creciente vertido añadido del polígono industrial de Nantes, aún con licencia de obra su enganche. El Concello fue multado por ello y está a expensas de si la Xunta aporta en la solución proyectada.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents