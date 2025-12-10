Detenido un vilagarciano en Asturias con 26 dosis de cocaína en el coche

Un joven de 26 años, vecino de Vilagarcía de Arousa, ha sido detenido en Asturias tras incautársele 20 gramos de cocaína que llevaba presuntamente escondidos en el reposabrazos de vehículo en el que circulaba junto al Parque Principado, en Siero, según apuntó la Guardia Civil.

La detención se llevó a cabo la semana pasada, cuando agentes de la Guardia Civil realizaban un dispositivo de refuerzo en los centros comerciales con motivo de las fiestas navideñas, localizando la droga escondida en el baúl del reposabrazos situado entre los asientos delanteros.

Además de 26 papelinas que contenían 20 gramos de cocaína, el joven llevaba consigo 630 euros en metálico. «La actitud del conductor del turismo, al ser identificado, levantó las sospechas de los agentes sobre el joven que mostraba un gran estado de nerviosismo y no paraba de recibir mensajes en dos terminales móviles que llevaba consigo», apunta la Guardia Civil en un comunicado.