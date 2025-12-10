El Concello replica al PP: «La Festa do Marisco son nuestras luces de Navidad»

El Concello de O Grove defendió ayer su gestión en la programación navideña, calificándola de «adecuada y responsable», pues no considera acertada la tendencia surgida tras la pandemia de incrementar este gasto.

Sobre todo porque es de la idea de que la desestacionalización y la generación de atractivos para incentivar la economía local «no puede depender única y exclusivamente de encender unas luces», sentenció el alcalde, Jose Cacabelos. De hecho, aseguró que lo hacen a través de otras cosas: «Tenemos algo propio que ya querrían otros Concellos como es la Festa do Marisco, son nuestras verdaderas luces de Navidad», añadió.

El PP y algunos vecinos lamentaron la ausencia este año de algún tipo de acto de prendido a pesar de la lluvia. Pero el regidor considera que están haciendo las cosas bien teniendo en cuenta su capacidad económica y pidió no compararse con grandes ciudades incluso de la comarca, como Vilagarcía o Sanxenxo, que superan los 200.000 euros sumando esto más actividades y otras decoraciones especiales: «O Grove tiene el presupuesto que tiene. ¿Los vecinos consideran que tenemos que gastar 300.000 euros?».

«Se está excediendo»

Una pregunta que lanzó el regidor, quien tiene su propia opinión, pues cree que los Concellos se están «excediendo» en el gasto dedicado a esto, sobre todo después de la pandemia y «posiblemente tirando del efecto Vigo, que creó un producto navideño que arrastra a miles de personas».

Lo reconoce, pero cree que no es el camino a seguir por municipios como el que gobierna. De hecho, los 60.000 euros de este año le parecen «una partida importante» y recordó que ya lo aumentaron porque «antes rondaba los 15.000 euros».

Así, defiende que están tomando «decisiones adecuadas y responsables», empezando porque la atracción de visitantes e incentivar las compras y el comercio local «debe hacerse a través de otras colaboraciones, no podemos vincularlo todo a encender unas luces», declaró.

Un millón en esta cita

Es más, cree que así como la ciudad olívica ha encontrado este nicho, O Grove ya tiene el suyo. «Tenemos un producto propio, la Festa do Marisco, son nuestras verdaderas luces de Navidad en términos de actividad económica y turística y en octubre adelantamos un millón de euros para esto -luego recuperamos algo-. Y en noviembre hicimos una apuesta importante con el congreso europeo de cofradías gastronómicas que trajo a más de 300 personas de diferentes países, así que O Grove está trabajando por generar no solo en verano», añadió.

Y con esta «reflexión política» también contestó al planteamiento de haber instalado una carpa, señalando su elevado coste, que cifró en hasta 60.000 euros, y recordando las previsiones de mal tiempo desde días antes. De hecho, detalló que hace dos años hubo que pagar el caché de Broken Peach aunque la actuación se detuvo por la lluvia.