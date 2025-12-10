El Concello de Meis «vale» más de 17 millones de euros

El Concello de Meis ha realizado una nueva actualización de su inventario de bienes tras la presentación de algunas alegaciones que dejan prácticamente invariable la situación anterior: tiene un patrimonio valorado en casi 18 millones de euros.

Se trata de terrenos y mayormente viales y en gran cantidad porque, a pesar de estar entre los más pequeños en población de O Salnés, en extensión es uno de los más grandes.

Esta última actualización procede de la presentación de alegaciones por parte de particulares que consideran errónea la declaración de titularidad. La alcaldesa, Marta Giráldez, explica que han sido sobre una decena y que cuentan con una empresa especializada para informar estos recursos, así que deciden agrupar las que van llegando durante un periodo de tiempo concreto y resolverlas juntas.

De su dictamen técnico depende la aceptación, el rechazo o que se inicie un expediente de investigación, cuando la propiedad no está clara, como sucede en ocasiones, sobre todo con temas de servidumbres y zonas de paso.

En este proceso concreto, cuya resolución publicó ayer el BOP, se va a realizar este trámite con dos reclamaciones y en cuanto al resto de las presentadas han dejado algunos cambios con respecto al interior inventario. El importe de las altas, bajas y variaciones patrimoniales supone de una pérdida de valor de unos 1.300 euros y tienen que ver con viales municipales y fincas rústicas.

Por dar más cifras, en urbanas, la administración de los meisinos tiene 49 propiedades valoradas en algo más de 9 millones de euros e incluye la Casa Parga, donde se va a construir el centro de salud. En rústicas son 69 derechos y bienes tasados en 895.821 euros; los viales municipales ascienden a 1.143 y suman algo más de 7,4 millones y en el apartado de otras bienes figuran 78 valorados en 49.000 euros.

Con todo, se trata de un acuerdo administrativo que, en caso de no compartir, puede recurrirse en la vía judicial.