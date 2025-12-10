Catoira hará un sondeo arqueológico para ampliar el vial de Gondar
Una curva de la carretera municipal se encuentra cerca del castro de Folgar
A.M.
El Concello de Catoira pretende reasfaltar cuatro pistas municipales y ensanchar una quinta, pero en este último caso necesitará un informe arqueológico previo, pues se trata de una carretera próxima al castro de Folgar. Así lo ha anunciado el alcalde, Xoán Castaño, quien indica que la inversión total rondará los 70.000 euros. Buena parte del dinero procede de la Agader (Axencia Galega de Desenvolvemento Rural), que pretende incentivar el arreglo de vías que dan servicio a explotaciones agrícolas en activo.
Castaño señala que la obra más compleja es la de Gondar, en la parte norte del Concello, ya que además de reasfaltar se pretende ensanchar una curva donde, en estos momentos, hay apenas dos metros de ancho, con el riesgo que esto supone para la circulación. Pero esa curva se encuentra en las proximidades del castro de Folgar, y desde Patrimonio se ha pedido al Concello un proyecto de sondeo arqueológico previo, pues no se puede descartar que en esa zona haya estructuras defensivas del castro o depósitos arqueológicos relacionados con el yacimiento.
Las otras cuatro pistas en las que pretende actuar el Ayuntamiento de Catoira se encuentran en Penas, Fabeira, Corredoira y O Paso, según ha anunciado Xoán Castaño.
- «Tuve que renunciar a mucho y adaptar mi vida para conseguir ser jueza»
- Chocan contra un viñedo y abandonan el coche en Cambados
- La colonia más grande de España de caballitos de mar en peligro vive en las Rías Baixas
- El precio del mejillón gallego en los puertos va a desplomarse durante los próximos días
- Álvaro Carou sufre un susto cardiovascular en Valencia
- Agrede a un policía fuera de servicio en presencia de su mujer y sus hijas
- David Morales revive la Vilagarcía de los 30 a los 50 con IA: un viaje al pasado perdido
- ¿Se la juega Vilagarcía con el número 37.888?