Cambados pide a la Xunta que retire su protección a la escalinata de San Tomé

El Concello de Cambados alegará al Catálogo de bienes de valor cultural en el litoral para solicitar la retirada de la protección contemplada a la escalinata del asilo de San Tomé, por «extemporánea», y la inclusión de otros elementos que considera merecedores, como el muelle viejo en forma de T, que es centenario.

El técnico municipal de Patrimonio está elaborando el documento después de que haya acabado el periodo de exposición pública de esta relación en la que la Xunta, haciendo gala de sus nuevas competencias sobre la costa, incluye bienes en diferentes grados de protección con el fin de posibilitar nuevos usos desde el punto de vista de generar actividad económica, hasta donde sea posible.

En la capital del albariño son unos 60, siendo la que más tiene en O Salnés, pero el Ayuntamiento se dirigirá a la Consellería de Cultura solicitando algunas modificaciones y aclaraciones. Esto será en el caso, por ejemplo, de construcciones del barrio marinero de San Tomé porque, inicialmente, ha encontrado discordancias con su situación en el plan municipal del protección del conjunto histórico (Pepocha).

«Nuestra pretensión es despejar dudas, lo que no queremos es que los vecinos se encuentren con trámites duplicados a la hora de hacer cualquier cosa», explica el concejal Liso González.

En el caso del antiguo asilo, sí coinciden, así que, por ahora, la única barrera urbanística conocida para su conversión en hotel sigue siendo la necesidad de pedir un cambio de uso del suelo. No obstante, González avanza que van a pedir la exclusión de la escalinata por «extemporánea».

Vista de la escalinata y el pazo desde la costa. / INAKI ABELLA DIEGUEZ

A nivel municipal está protegido y es algo que ha chocado a anteriores autoridades y también a expertos como el historiador Sindo Mosteiro, porque data de los años 60 del siglo pasado, no es del XVIII como el pazo de Montesacro y «ahoga la visión» de su imponente fachada de placas. No obstante, a pesar de carecer de valor arquitectónico y como antigüedad, lo cierto es que los cambadeses le han cogido cariño.

El BIC de A Seca, en el BOE

Por otra parte, cuenta el edil que no se ha incluido el muelle viejo, pero sí el faro baliza y les parece «incomprensible teniendo en cuenta que es centenario». Así que van a pedir su catalogación y también que se estudie el caso del litoral de Fefiñáns, pues les llama la atención que «no haya nada».

Sí aparece el Muíño da Seca e indica González que también van a realizar una consulta porque «curiosamente, la delimitación del área de cautela es mucho más pequeña que la contemplada en el inicio de declaración BIC».

En principio, les parecería bien, pues cabe recodar que la consideraban excesiva por las implicaciones urbanísticas que tiene sobre propiedades privadas y municipales del entorno.

De hecho, como avanzó este diario, el Ayuntamiento va a alegar este aspecto de la declaración, que precisamente se anunció ayer en el BOE, una parte de este proceso que puede durar un par de años.