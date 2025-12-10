Antón Campos: «Llevamos tres años esperando una solución a las goteras»

La ANPA A Xunqueira del CEIP A Lomba ha vuelto a alzar la voz para exigir una solución urgente a las goteras que, aseguran, llevan tres años condicionando el día a día del centro. Su presidente, Antón Campos, denuncia que «llevamos tres años esperando una solución para este tema, que ahora es el de mayor urgencia». Por ello, reclama a la Consellería de Educación que actúe con celeridad aprovechando que la problemática vuelve a evidenciarse con las lluvias de estos días.

La dimensión del problema queda reflejada en una imagen que se repite curso tras curso: «cada mañana se retiran cuatro cubos enormes en días de lluvia»; explica Campos. Las filtraciones afectan de lleno a las aulas de 5º y 6º de Primaria, que además son las aulas Abalar/Edixgal dotadas con equipamiento informático, lo que incrementa la preocupación de las familias por el posible deterioro del material y por la seguridad del alumnado. A ello se suma que, en el pasillo de esa misma zona del edificio, está situado el cuadro eléctrico, otro elemento sensible en un entorno con humedad constante.

La comunidad educativa recuerda que la Consellería de Educación actuó sobre la fachada y la cubierta tras los desprendimientos del puente del 1 de noviembre, comprometiéndose a una actuación más integral en el colegio. sin embargo, desde la ANPA entienden que el problema de las goteras no admite más demora. «Está claro que el pintado de la fachada o la mejora del firme de la pista deportiva tienen que esperar, pero las goteras necesitamos que se resuelvan ahora que llueve», explica el presidente del colectivo de familias de alumnos.

Papeles y cubos componen la escena habitual en días de lluvia. / Cedida

Las familias subrayan que los trabajos de revisión y reparación de la fachada fueron solo una parte de las obras comprometidas por el departamento autonómico. Quedan todavía pendientes actuaciones como el pintado de la fachada o la retirada y sustitución de los vinilos de las ventanas para reducir la incidencia del sol. Además, está prevista la mejora de la pista deportiva con cargo a los presupuestos de la Xunta de Galicia de 2026, una intervención relevante pero que no da respuesta a las urgencias actuales.

Desde la ANPA A Xunqueira insisten en que seguirán presionando para subsanar las carencias más acuciantes y garantizar unas condiciones mínimas de seguridad y confort. «Llevamos desde mayo trasladando deficiencias del centro a la Consellería», recuerda Campos, quien apela a una actuación inmediata sobre las goteras antes de que la situación vaya a más. Las familias reclaman que las inversiones estructurales previstas no sirvan de excusa para demorar unas reparaciones que consideran imprescindibles para el normal funcionamiento del centro.

El Concello actuará en la unitaria de Bamio y en Rubiáns

El Concello de Vilagarcía ha adjudicado a la empresa Reformas Trébol los trabajos de limpieza y reparación de los canalones de la escuela unitaria de Vilar-Bamio y del CEIP Plurilingüe de Rubiáns, por un importe totalde 13.068 euros. El objetivo es mejorar el mantenimiento de las instalaciones y evitar filtraciones de agua.

En Bamio, el objetivo principal es evitar las filtraciones de agua en el patio cubierto. Para ello, se limpiarán los canalones obstruídos, se actuará en todo el perímetro del edificio, se instalará un nuevo canalón superior para garantizar la recogida de todo el agua que baja desde la cubierta y se aplicará pintura impermeabilizante, con un coste de 4.114 euros.

En el CEIP de Rubiáns, la actuación responde a una gotera detectada en la segunda planta del edificio, causada por la obturación de la canalización de pluviales que impedía la correcta evacuación del agua. La intervención consistirá en la limpieza de las conducciones de todo el perímetro y de las bajantes, así como en la reparación de las tuberías de la zona orientada al sur. En este caso, el coste de los trabajos será de 8.954 euros.

Desde el Concello subrayan que estas actuaciones se enmarcan en la política de mantenimiento continuado de las infraestructuras escolares, con el fin de prevenir problemas mayores y garantizar unas condiciones adecuadas de seguridad y confort para el alumnado y el personal docente.