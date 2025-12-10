Menos aguinaldos y más pinchos de Navidad

Un año más, la cesta de Navidad que Inditex reparte entre sus trabajadores se ha hecho viral en internet. En O Salnés no hay regalos tan caros, aunque la tradición del aguinaldo sigue viva, sobre todo en las empresas más grandes. De todos modos, va a menos, y en muchos casos se ha cambiado por un «pincho» de Navidad. Incluso se da el caso de firmas que han sustituido el regalo en especie por una retribución económica equivalente o por bonos de compra para gastar en los comercios de la Zona Aberta, como hace el Puerto de Vilagarcía.

Entre las instituciones públicas tampoco existe la tradición del aguinaldo o la cesta de Navidad. Meis sí lo repartió el año de la pandemia de covid, puesto que al no poder hacerse la habitual cena de confraternidad, quiso tener un detalle con la plantilla, y les regaló un lote con productos de alimentación típicos de Meis. Desde entonces, se hizo de nuevo la cena, y cada comensal paga su plato. Esto es también lo que se hace en A Illa, si bien en esta localidad el Concello paga a mayores un «pincho» para su plantilla hacia final de año.

El Concello de Vilagarcía también organiza un «pincho navideño», para trabajadores y corporación, y en el mismo acto se entrega una figura de Sargadelos, adquirida en una tienda local, a los trabajadores que se han jubilado ese año. En Cambados, no hay un evento especial por Navidad, y hace años el alcalde preguntó por ese asunto, pero los servicios jurídicos le dijeron que era un tema delicado, ya que la normativa fiscal española obliga a declarar los regalos navideños en la nómina de los trabajadores como retribución en especie, lo que podría no gustar a todos.

En el Puerto, en la etapa de Sagrario Franco, se ordenó suprimir la cesta de Navidad, pero el sindicato CIG y el conjunto de la plantilla llevaron el asunto a los juzgados, argumentando que el aguinaldo era un derecho adquirido, y la justicia les dio la razón. En la actualidad, los trabajadores disfrutan de un bono de compra para gastar en Vilagarcía.

En el Hospital do Salnés, en 2001, cuando nació el centro, la plantilla recibió de regalo un cenicero, obsequio q ue fue recibido con una mezcla de sorpresa, malestar y choteo. Ahora, tienen un pincho que se celebra sobre el 20 de diciembre, y una cena, en la que cada uno paga su plato.