Opmega y Mariscos Antón celebran su fiesta de Navidad

Opmega y el Grupo Mariscos Antón reunieron a más de 300 personas en su fiesta de Navidad, celebrada el viernes en Boiro.

Intervinieron los presidentes de ambas con un mensaje centrado en el esfuerzo colectivo, la importancia de mantener la colaboración entre bateeiros e industria y la necesidad de seguir defendiendo el mejillón gallego en un mercado cada vez más competitivo. Asimismo, mostraron su intención de mantener su línea de trabajo conjunto en 2026.