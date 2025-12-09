La oficina de turismo de Dena luce nueva imagen con láminas de polietileno

La oficina de turismo de Meaño ya luce nueva imagen. Situada en la Plaza Nova de Ponte-Dena, la oficina ha sido rehabilitada de forma integral por el Concello, en una obra adjudicada a la firma pontevedresa Enrique López. Con dominio del negro y colores oscuros, la nueva caseta se caracteriza por una fachada más trasparente con predominio del cristal, lo que permite visibilizar su interior.

Así, se retiró la madera en que estaba construida la caseta, el suelo de la fachada y la rampa de acceso, siendo sustituidas ahora por un material nuevo a base de láminas de polietileno, resina elaborada a partir del plástico de tapones de botella, que imitan a la madera natural y que se hace más resistente a la intemperie.

Sus ventajas son durabilidad, bajo mantenimiento, que no se astilla y que tiene mayor resistencia a la humedad y a las plagas, por lo que se convierte en una alternativa ecológica que gana adeptos en el mundo de la construcción. El tejado a dos aguas se conformó con paneles sándwich de color negro, que ofrece mejor aislamiento y confort interior, color que también se empleó en la perfilería de ventanas y puerta, esta última con fijos de cristal a ambos lados.

Esta caseta comenzó estando operativa como oficina de turismo en Dena, primero en la Rúa Nova en 2015 y luego, con la creación de la nueva plaza de Ponte-Dena caseta y oficina se trasladaron a la actual ubicación en 2020.