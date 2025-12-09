O Salnés y Ullán celebran el Día de los Derechos Humanos

Los Concellos arousanos se suman mañana a la conmemoración del Día de los Derechos Humanos con diferentes actos de lectura del manifiesto y concentraciones reivindicativas por la situación de algunas poblaciones del planeta.

En muchos lugares serán al mediodía, a las 12.00 horas, como es el caso de Cambados, que convoca la cita bajo el lema «Xuntas somos máis fortes». Tendrá lugar en la plaza del Concello.

En Ribadumia será media hora más tarde y dentro, en el salón de plenos, contando con la presencia de alumnado de segundo de Educación Primaria del colegio Becerra Malvar.