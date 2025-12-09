O Salnés tendrá un centro de control similar al de la DGT para dirigir servicios en tiempo real

La Mancomunidade do Salnés está en pleno proceso de revolución tecnológica en la gestión de servicios y centralizará todo en la nave comprada recientemente en el polígono de Sete Pías, en Cambados. De hecho, implantará una sala a modo de centro de control para seguir en tiempo real desde la situación de los depósitos del agua hasta la recogida de basuras.

Para hacerse una idea, será algo similar a la sala tantas veces vista de la DGT y de otros organismos, con pantallas y equipos de seguimiento. El presidente comarcal, David Castro, señalaba hace unos días la necesidad de «tomar decisiones de cara al futuro, planificando los próximos años» y esta infraestructura forma parte de esta política.

Y es que la comarca está inmersa en la digitalización de muchos de los procesos que controla con el fin de realizar una gestión más eficiente. Lo más avanzado tiene que ver con el abastecimiento del agua y le seguirán otros como la basura. El actual contrato, al que están adheridos Vilanova, Cambados y Meis, expira dentro de poco, así que están con la preparación de los pliegos para licitarlo de nuevo e incluso podría sumarse algún Concello más.

Desde este centro «podremos controlar todo, como cuánta energía producimos en las plantas fotovoltaicas, el agua de cada depósito, la presión de la red…», detalla el gerente comarcal, José Ramón García Guinarte.

La importancia de este seguimiento exhaustivo está, por ejemplo, en «jugar» con los almacenamientos en los depósitos de cola de las localidades en momentos de más consumo para optimizar la producción y el almacenamiento y también los consumos de energía.

En resumidas cuentas, será como un Gran Hermano que permitirá afinar las decisiones a adoptar por las autoridades.

Parque móvil

La nave también acogerá oficinas, aulas para sus programas de formación y empleo y el parque móvil, que cuenta con 33 unidades, entre máquinas y vehículos, y que ahora están dispersos en instalaciones de los Concellos. También se equipará con un taller mecánico con el que la entidad supramunicipal espera ahorrar en mantenimiento y reparaciones.

Las instalaciones de 2.400 metros cuadrados de esta antigua fábrica textil fueron adquiridas mediante un crédito de 700.000 euros que se va a pagar con el canon de la red de recarga de vehículos eléctricos (43.000 euros al año).

La reforma está en marcha y tendrá un coste de 600.000 euros. Para la mitad ya cuenta con una ayuda de la Xunta y está pendientes de una solicitada a la Diputación para el resto.

Las autoridades destacaban hace unos días la operación, pues ha han sido tasadas en 1,4 millones de euros, que pasan a formar parte del patrimonio de la comarca.