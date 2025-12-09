Meaño destina 380.000 euros a obras en seis vías municipales

El Concello de Meaño adjudicó a la empresa pontevedresa Covsa su proyecto de mejora de viales municipales en base al plan +Provincia, que financia la Diputación de Pontevedra. Ello supone la actuación en segmentos de seis viales de diferentes parroquias, que se traducen en un total de 1.448 metros lineales. En algunos casos, las obras de mejora del aglomerado se acompañarán de labores de ensanche para dejar esas pistas con una amplitud de seis metros, mejorando así la seguridad vial tanto de peatones como de conductores.

El proyecto se le adjudicó a Covsa por un montante 380.468,42 euros, cuya oferta suponía rebajar en 20.615,73 euros -el 5,1 por ciento-, el presupuesto técnico de partida que ascendía de 401.084,15 euros. Cuatro eran las empresas presentadas a concurso. De ellas, dos referían una rebaja sólo testimonial, la que menos de tan son sólo 84,15 euros.

Ensanche y mejora de pavimento es lo previsto para tres de esos viales, que son los de Espiñeiro-Carballoso en Xil; Pazo-Vilariño-A Toxa (Simes-Meaño) y acceso a Dadín y Viliquín (Dena). Especialmente sensible, este último que ya fuera recientemente asfaltado en 2023, y que, pese a las advertencias vecinales de la necesidad de un ensanche, que no se acometió, sin tener en cuenta entonces el incremento de tráfico en esta pista que sirve de conexión con las superficies comerciales del polígono de Nantes y la Autovía do Salnés (AG-41).

Es así que el Concello se presta ahora a ampliar ese vial, de escasos de 3,50 metros de ancho en sus tramos más angostos, y su conversión en otro de seis metros para permitir el tráfico de vehículos en ambos sentidos. Esta ampliación se centra en dos tramos de 370 y 113 metros.

En ese vial el retranqueo será por el margen izquierdo conforme baja, lo que supondrá el retranqueo de tres emparrados de albariño, si bien se presume que el ensanche no será posible en todo el tramo. Además, figura la construcción de un muro de contención en una curva peligrosa por el talud de gran altura, muro sobre el que se dispondrá una fila de perpiaño a modo de una protección de la que hoy carece, y que contará con postes de piedra intercalados.

Añadido, por ese margen izquierdo se habilitará una cuneta transitable para favorecer la circulación de peatones -habitual en este tramo- y tratar de hacerla más segura.

Por su parte, el vial Espiñeiro-Carballoso, en Xil, responde a la actuación en un tramo de 70 metros, para dejarlo también en una anchura de seis metros, excepto en aquellos casos de edificaciones o alineaciones ya consolidados, o en aquellos otros en lo que no cristalizó acuerdo de cesión con los vecinos afectados.

Retranqueo de viñedos y más un muro de contención se hará necesario, disponiendo la consiguiente hilada de piedra sobre él, la cual contará además con columnas intercaladas, estampa habitual por parte del gobierno local en este tipo de actuaciones.

El tercer vial con ensanche es un tramo de 136 metros en la pista Pazos-Vilariño-A Toxa, entre Simes y Meaño. En este caso, amén de viñedos, también se verá afectado un hórreo, el cual será retranqueado para poder ganar el ancho pretendido en ese punto.

Aglomerado y cunetas

En los otros tres viales de este proyecto, las obras se limitan sólo a nuevo aglomerado y mejora de cunetas. Uno de ellos es el que afecta a las inmediaciones de la iglesia de Lores, donde se actuará en un tramo de 104 metros de longitud, disponiendo en él como pavimento un adoquinado de granito amarillo silvestre 20 por 20 centímetros, mejorando así la imagen del entorno.

El segundo, responde a dos tramos de 366 y 122 metros en el vial Morouzos-Ganón-Ameiró (entre la parroquias de Dena y Xil). Y el tercero será un segmento de 167 metros en la pista de Pedras Roibas a Padrenda de Abaixo, zona norte que linda ya con el municipio de Cambados.