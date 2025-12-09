El IES Armando Cotarelo gana el premio de la Xunta «Tolerancia cero contra el acoso»

El IES Armando Cotarelo Valledor ha sido distinguido por la Xunta de Galicia con el primer premio de los galardones Tolerancia cero contra el acoso, en la categoría de centros de Secundaria.

La finalidad del galardón, que va por su segunda edición, es promover la participación del alumnado en programas que estimulen su implicación en el respeto a los derechos humanos individuales y sociales a través de acciones concretas de lucha contra el acoso y el ciberacoso escolar y de cuidado y acompañamiento de las víctimas.

En este caso, la Consellería de Educación otorga una cuantía de 8.000 euros para el primer premio. Los 4.000 euros del segundo premio irán para el Instituto Lauro Olmo de O Barco de Valdeorras; y 2.000 para el IES Cacheiras, en Teo.