El IES Armando Cotarelo gana el premio de la Xunta «Tolerancia cero contra el acoso»
El centro recibirá 8.000 euros de la Consellería de Educación
El IES Armando Cotarelo Valledor ha sido distinguido por la Xunta de Galicia con el primer premio de los galardones Tolerancia cero contra el acoso, en la categoría de centros de Secundaria.
La finalidad del galardón, que va por su segunda edición, es promover la participación del alumnado en programas que estimulen su implicación en el respeto a los derechos humanos individuales y sociales a través de acciones concretas de lucha contra el acoso y el ciberacoso escolar y de cuidado y acompañamiento de las víctimas.
En este caso, la Consellería de Educación otorga una cuantía de 8.000 euros para el primer premio. Los 4.000 euros del segundo premio irán para el Instituto Lauro Olmo de O Barco de Valdeorras; y 2.000 para el IES Cacheiras, en Teo.
- «Tuve que renunciar a mucho y adaptar mi vida para conseguir ser jueza»
- Galicia se sacude el episodio tóxico enviando mejillón a Italia y Francia
- Chocan contra un viñedo y abandonan el coche en Cambados
- La colonia más grande de España de caballitos de mar en peligro vive en las Rías Baixas
- El precio del mejillón gallego en los puertos va a desplomarse durante los próximos días
- Agrede a un policía fuera de servicio en presencia de su mujer y sus hijas
- David Morales revive la Vilagarcía de los 30 a los 50 con IA: un viaje al pasado perdido
- Álvaro Carou sufre un susto cardiovascular en Valencia