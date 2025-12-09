La factura de la Navidad supera los 700.000 euros en O Salnés y Ullán

La factura de la Navidad en los Concellos de O Salnés y Ullán supera los 700.000 euros de gasto, sumando todo tipo de decoraciones y actividades varias organizadas y contratadas para llenar los días festivos, y los previos, de ambiente, animación e iniciativas de conciliación familiar y dinamización de la economía local.

En general, el dinero invertido en las luces es similar al de años anteriores, suponiendo un freno a la tendencia alcista surgida hace algunos años e influenciada, en cierto modo, por el «efecto de Vigo». De hecho, solo Vilanova sube su presupuesto un poco, pasando de los 36.000 a los 46.000 euros.

También Catoira tiene previsto colocar más elementos en las rotondas, pero ya venía de un presupuesto de mínimos, de unos 2.000 euros, para aliviar la carga impositiva a sus vecinos. El día 15 se verá el resultado.

Modas

Sin embargo, aunque el foco se viene poniendo en la iluminación, lo cierto es que la factura navideña de los municipios tiene muchos más conceptos, pues también se ha implantado la moda de los grandes montajes decorativos, como los mercadillos y las aldeas, y nunca faltan las actividades de entretenimiento, destinadas sobre todo a los más pequeños.

Vilagarcía, como la ciudad más poblada de O Salnés, está en los primeros puestos del ranking. Las fechas más entrañables del ejercicio costarán unos 215.000 euros a las arcas municipales, desglosados del siguiente modo: iluminación (90.000 euros); el exitoso acto del encendido, con actuaciones, la producción, los elfos... por 13.900 euros; los 45 días del parque de atracciones Fexturrón (18.000 euros); Nadal de Libro, que acerca actividades a las parroquias (5.000), y por último, Ravella aprobó unos 89.000 euros para la decoración temática de la plaza de A Peixería y Clara Campoamor, los jardines efímeros, la Aldea de Nadal, espectáculos de dinamización de las calles comerciales, seguridad e instalaciones y material para la visita de Papá Noel y otros personajes.

En la misma comarca, la factura de Sanxenxo también está entre las más abultadas, partiendo de los 175.000 euros en luces y los 80.000 euros de la carpa que alberga el mercadillo y la pista de hielo, uno de los principales atractivos de su programa.

Todos los municipios procuran contar con un sinfín de propuestas culturales y de ocio para estas fechas. De hecho, Meaño gastará unos 3.000 euros en sus ludotecas y mantiene el gasto luminoso en los 17.900 euros. Y en O Grove, la partida para todo esto es de 65.000 euros.

Pendiente

Cambados también tenía previsto mantenerse en la cifra del año anterior, con unos 75.000 euros en alumbrado, a los que habrá que sumar el gasto en la Aldea de Nadal y el montaje de las atracciones de Torrado, lo cual se pospuso sin fecha debido al mal tiempo. También A Illa aplazó el encendido de su Navidad para el viernes día 5. La misma jornada elegida por Ribadumia, que en años anteriores ha dedicado unos 12.800 euros a colocar decenas de motivos luminosos por sus diferentes calles y lugares. Por su parte, Pontecesures dedicará 16.000 euros a las luces.

A todo esto hay que sumar también colaboraciones con asociaciones de comerciantes y otras entidades para poner en marcha concursos de escaparates, de postales, de decoración... Que se extienden por prácticamente todas las localidades de las comarcas arousanas con el fin de convertirse en atractivos y generar un retorno en los sectores económicos locales.