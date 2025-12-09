Emgrobes trae a Papá Noel y sortea 2.400 euros en premios

Emgrobes activará el día 10 su campaña de Nadal con los sorteos habituales: uno de 1.800 euros en vales de compra y otro de 16 lotes de material escolar valorados en más de 600 euros. Además, si el tiempo lo permite, el día 23 traerá a Papá Noel con una gran fiesta en la calle Castelao y el día 31 despedirá el año por anticipado.

En el caso de la primera iniciativa, seguirá el método tradicional: lo clientes de las tiendas adheridas a su Centro Comercial Aberto De Tendas recibirán boletos a rellenar con sus datos y podrán ganar un vale de 300 euros, dos de 200 y 11 de 100. Funcionará del 10 al 6 de enero y el sorteo será el día 13.

Además, quienes también lleven la cara de sus hijos para Papá Noel y la deposite o en los buzones o se la entregue en persona cuando esté de visita, también podrán acceder al sorteo de los lotes de material.

Desde Emgrobes señalaron que quieren «seguir creando ilusión» entre los niños, que «son los verdaderos protagonistas» de estas fiestas, además de «fidelizar clientes y que se vuelva a invertir en el comercio local, que tanto lo necesita».

En cuanto al día 23, habrá chocolate y discoteca móvil, y el 31 tampoco faltará la animación, además de haber hinchables y dulces, entre otras cosas.