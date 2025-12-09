La cifra de autónomos se mantiene en O Salnés, pero cambia su mapa interno

La comarca de O Salnés roza los 11.600 autónomos tras tres años de auténtica meseta y un cambio silencioso en el mapa por concellos y sectores. Según los datos del Instituto Galego de Estatística correspondientes a octubre de 2025, los nueve municipios salnesanos suman 11.571 personas dadas de alta en el Réxime Especial de Autónomos –incluido mar por cuenta propia–, apenas 198 menos que en enero de 2022, cuando eran 11.769. La caída global, de en torno al 1,7 % en casi cuatro años, es moderada, pero detrás de esa estabilidad aparente se esconden contrastes muy marcados entre territorios y actividades.

El peso de los trabajadores por cuenta propia se concentra de manera clara en los dos municipios más poblados. Vilagarcía mantiene el liderazgo comarcal con 3.040 autónomos, alrededor del 26 % del total de O Salnés. Le sigue Sanxenxo, con 1.850 afiliaciones al régimen de autónomos (cerca del 16 %), consolidando así un crecimiento íntimamente ligado a la actividad turística y a los servicios. Por detrás se sitúan Cambados (1.770 autónomos) y O Grove (1.528), que continúan siendo pilares del empleo autónomo en la comarca pese a haber perdido efectivos en estos tres años. Completan el mapa Vilanova (1.098), A Illa (786), Meaño (566), Ribadumia (509) y Meis (424), configurando un tejido en el que el trabajo por cuenta propia sigue siendo clave del empleo y de la economía local.

La serie histórica entre enero de 2022 y octubre de 2025 dibuja una especie de meseta con ligeras oscilaciones estacionales y un balance final a la baja. Pero el detalle por concellos revela realidades muy dispares. A Illa es el municipio que más pierde: pasa de 939 autónomos en enero de 2022 a 786 en octubre de 2025, 153 menos, lo que supone una reducción cercana al 16 %. O Grove recorta 117 afiliados (de 1.645 a 1.528), una caída de en torno al 7 % que refleja las dificultades de parte de la actividad ligada al mar y al pequeño comercio. Vilanova también desciende, desde 1.135 a 1.098 trabajadores por cuenta propia (–37), y Cambados resta 31, aunque en este caso la bajada es en torno al 1,7 %.

En el lado opuesto, otros concellos logran aguantar mejor el pulso o incluso crecer. Sanxenxo suma 70 autónomos desde 2022 (de 1.780 a 1.850), con un avance próximo al 4 % y picos muy marcados en los meses de verano. Meaño y Ribadumia presentan incrementos apreciables, con 31 y 34 autónomos más respectivamente, lo que en términos relativos supone aumentos por encima del 5 %. Vilagarcía cierra el período con un ligero saldo positivo: pasa de 3.015 a 3.040 autónomos, 25 más (cerca del 0,8 %), tras una evolución muy estable. El resultado es una comarca que mantiene casi intacto su número de autónomos, pero con una recomposición interna del mapa: se debilita el peso de algunos concellos fuertemente ligados al mar, mientras ganan algo de terreno los municipios del interior y los enclaves más terciarizados.

En O Salnés, el trabajo autónomo se está desplazando claramente hacia el sector servicios, que concentra ya más de la mitad de los autónomos, mientras el primario pierde peso salvo en concellos como A Illa, O Grove o Cambados. Municipios como Sanxenxo y Vilagarcía presentan un perfil abiertamente terciario. Solo en 2025 la comarca gana 59 autónomos, gracias sobre todo al aumento en servicios y, en menor medida, en la construcción, que compensan la pérdida de efectivos en agricultura, pesca e industria.

UPTA alertó de la situación crítica del pequeño comercio

Sobre este escenario se superponen las advertencias de las organizaciones representativas del colectivo. El presidente de UPTA, Eduardo Abad, señalaba recientemente en rueda de prensa que "los autónomos del pequeño comercio están pasando por una situación crítica, mientras que los de alta cualificación están facturando hasta un 15 por ciento más que el año pasado".

Abad contrapone así la delicada situación de los comerciantes con el buen momento de todos los profesionales vinculados a la salud –desde médicos a odontólogos o fisioterapeutas–, la educación o la construcción. La estadística sobre el comercio en la comarca refuerza esas "luces amarillas". O Salnés suma este año alrededor de 1.800 comercios, unos 60 menos que en 2024. "En los últimos cinco años cerraron 400 comercios en O Salnés, lo que supone prácticamente una caída del 25 por ciento. Son datos preocupantes, pero por desgracia esto no va a parar aquí", alertó Abad.

La foto final que dejan los datos del IGE y los testimonios del sector es la de una comarca que ha resistido razonablemente bien los últimos años, sin desplomes generalizados en el trabajo por cuenta propia, pero que evidencia a la vez tensiones importantes en los sectores más vinculados al mar y al pequeño comercio, y una transición acelerada hacia los servicios. O Salnés confirma así el papel del trabajo autónomo como eje del empleo comarcal.