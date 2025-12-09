La biblioteca de Cordeiro estrena equipos informáticos y de sonido y audiovisuales

El Concello de Valga acaba de dotar a la biblioteca municipal de Cordeiro de nueva equipación con el objetivo de mejorar el servicio que ofrece a los lectores y usuarios y modernizar y adaptar sus instalaciones a las necesidades actuales y a las acciones que desarrolla el centro, que abarcan desde el préstamo de obras hasta zonas de lectura y estudio y consulta técnicas.

El material fue suministrado por la empresa Herbecon Systems S.L con un coste de 26.589 euros. «Con el fin de adaptar el servicio a las nuevas tecnologías, se dotó tanto a la zona de lectura y préstamo como al área de estudio de los equipos informáticos necesarios que contribuyan a facilitar el servicio de consulta y permita, al mismo tiempo, un idóneo control interno», detallaron fuentes municipales.

Las mismas añadieron que hay un creciente número de actividades de fomento de la lectura (cuentacuentos, presentaciones, etc.) que precisan de un soporte audiovisual, así que también se han instalado los equipos precisos.

Subvención

Los nuevos equipos informáticos, de sonido y audiovisuales incluyen: once torres de ordenador, nueve pantallas, teclados y ratones. También se adquirieron dos ordenadores portátiles, dos altavoces, cuatro lectores de códigos de barras y dos pantallas proyectoras. Por último, se instalaron sistemas de alimentación ininterrumpida y un mini servidor.

El Concello de Valga realizó la operación con una ayuda de la Consellería de Cultura.