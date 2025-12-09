El Ballet de Kiev regresa a Vilagarcía para interpretar "El Cascanueces"

El prestigioso Ballet de Kiev, dirigido por Viktor Ishchuk, regresa a Vilagarcía para representar "El Cascanueces" de Tchaikovsky el jueves 5 de febrero, a las 20.30 horas, en el Auditorio Municipal. La compañía, que ya cosechó un gran éxito en la ciudad en 2022 con este mismo título, vuelve ahora con un montaje de gran formato y las entradas ya a la venta en Ataquilla.com.

"El Cascanueces" narra la historia de Clara, una niña que recibe en Nochebuena un regalo muy especial de su padrino: un cascanueces con forma de soldado. Durante la noche, la joven se ve transportada a un mundo fantástico en el que los juguetes cobran vida y el cascanueces se transforma en un príncipe encantado. A partir de ahí se suceden escenas tan icónicas como la batalla contra el Rey de los Ratones, el viaje al Reino de los Dulces o las célebres danzas de los distintos países.

La función tendrá también un marcado carácter solidario, ya que el Ballet de Kiev donará parte de la recaudación a acciones humanitarias en Ucrania. Sobre el escenario, el elenco de Goldberg Artistas AIE ofrecerá una versión "colorida y emotiva" del clásico navideño, con la música de Tchaikovsky y la coreografía tradicional de Marius Petipa y Lev Ivanov, centrada en la historia de Clara y el mágico viaje de su cascanueces convertido en príncipe.

La compañía reivindica la preservación de la esencia del ballet clásico, algo que se refleja en el cuidado de la escenografía y el vestuario, diseñados en exclusiva para este espectáculo. Las entradas pueden adquirirse desde 26 euros (más gastos de gestión) en Ataquilla.com y, si no se agotan, en la taquilla del Auditorio desde dos horas antes del inicio de la función. Desde Ravella aconsejan adquirir la localidad con antelación.