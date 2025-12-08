Sabela Fole insta a permitir el acceso libre a los pabellones
A.M.
El Partido Popular de Cambados ha cargado contra la Concellería de Deportes, después de que se le retirase la llave del estadio de atletismo a un deportista local que utilizaba estas instalaciones para sus entrenamientos. «No pasa absolutamente nada porque un deportista, y más a cierto nivel, pueda acceder directamente a las instalaciones deportivas para sus entrenamientos y no se entiende esta especie de veto porque precisamente esta gente es la que más cuida la instalación», declaró la portavoz del PP, Sabela Fole.
El Partido Popular de Cambados considera que el Ayuntamiento debe dar las máximas facilidades a los clubes y a los deportistas para acceder a las instalaciones, ya sea con horarios amplios y la presencia de un trabajador municipal, o dejándole una llave a los usuarios, «como se hizo siempre y como se hace en todos los concellos».
Además, acusan a la Concellería de Deportes de mala gestión, por la pérdida de inversiones para arreglar O Pombal o Burgáns, y le reprocharon las polémicas ayudas de 2024.
- O Grove: un centollo por 500 euros y una centolla, 390
- Galicia se sacude el episodio tóxico enviando mejillón a Italia y Francia
- Chocan contra un viñedo y abandonan el coche en Cambados
- La colonia más grande de España de caballitos de mar en peligro vive en las Rías Baixas
- El precio del mejillón gallego en los puertos va a desplomarse durante los próximos días
- Agrede a un policía fuera de servicio en presencia de su mujer y sus hijas
- David Morales revive la Vilagarcía de los 30 a los 50 con IA: un viaje al pasado perdido
- ¿Se la juega Vilagarcía con el número 37.888?