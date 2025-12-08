Sabela Fole insta a permitir el acceso libre a los pabellones

El Partido Popular de Cambados ha cargado contra la Concellería de Deportes, después de que se le retirase la llave del estadio de atletismo a un deportista local que utilizaba estas instalaciones para sus entrenamientos. «No pasa absolutamente nada porque un deportista, y más a cierto nivel, pueda acceder directamente a las instalaciones deportivas para sus entrenamientos y no se entiende esta especie de veto porque precisamente esta gente es la que más cuida la instalación», declaró la portavoz del PP, Sabela Fole.

El Partido Popular de Cambados considera que el Ayuntamiento debe dar las máximas facilidades a los clubes y a los deportistas para acceder a las instalaciones, ya sea con horarios amplios y la presencia de un trabajador municipal, o dejándole una llave a los usuarios, «como se hizo siempre y como se hace en todos los concellos».

Además, acusan a la Concellería de Deportes de mala gestión, por la pérdida de inversiones para arreglar O Pombal o Burgáns, y le reprocharon las polémicas ayudas de 2024.