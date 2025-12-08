O Grove ultima la casa de cultura tras cinco meses de obra y uno de cierre

El Concello de O Grove reabrirá próximamente la Casa da Cultura Manuel Lueiro Rey tras más de un mes cerrada para cambiarle el tejado. La sustitución ha tenido que ser completa y la actuación pondrá fin a las goteras y humedades que padecían las instalaciones.

El alcalde, Jose Cacabelos, explicó que la empresa contratada para los trabajos terminará esta semana y posteriormente se revisará el resultado. En cuanto tengan luz verde, pondrán fecha a la reapertura del centro.

Cabe recordar que echó el cierre de manera temporal el pasado mes de noviembre con el fin de ejecutar la parte de mayor envergadura del proyecto de renovación total del tejado, que empezó en agosto y que ha costado unos 40.000 euros a las arcas municipales. Aunque, sumando el levantamiento del muro exterior y la tala de unos árboles, la factura supera los 55.000 euros.

El regidor recordó la importancia de esto último, pues la presencia de esa masa vegetal era la «causante de la obturación de los canalones y generaba problemas de humedad y filtraciones».

Esto también se producía por el estado de la cubierta en sí, que ha sido completamente renovada. Así, cuenta con una nueva estructura y también se realizó un saneado.

Colaboración con la plaza

El Ayuntamiento espera zanjar de este modo los problemas de filtraciones, asegurando su impermeabilización.

Por otra parte, Cacabelos también comunicaba ayer que la Concellería de Comercio ha puesto en marcha una iniciativa para fomentar las compras navideñas en la plaza de abastos. Se trata del sorteo de dos cestas de Reyes, que tendrá lugar el sábado 3 de enero. Para participar, los clientes del mercado recibirán boletos y los ganadores se comunicarán por teléfono.