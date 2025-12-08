Habilitan aparcamientos para personas con discapacidad frente al Sara Gómez
La Policía Local de Vilagarcía determina que las plazas existentes en las inmediaciones del complejo deportivo son insuficientes | También se amplían en el Princesa Leticia
El Ayuntamiento de Vilagarcía habilitará cinco nuevas plazas de aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida frente al pabellón Sara Gómez, en Fontecarmoa. La medida se aprueba a raíz de un informe de la Policía Local, en el que se constataba el aumento de la demanda de estacionamiento por parte de personas con discapacidad.
En el complejo deportivo, conformado por los dos pabellones (el Sara Gómez y el Fontecarmoa 2) y la piscina municipal, donde también hay un gimnasio, existen en la actualidad cinco plazas de reserva para personas con discapacidad, situadas todas ellas junto a la entrada de la piscina. Pero la Policía Local considera que son insuficientes para la demanda actual de usuarios.
Por ello, la junta de gobierno ha aprobado habilitar otras cinco plazas en el complejo, en este caso frente al pabellón Sara Gómez, y que se situarán en la zona donde en la actualidad se permite el estacionamiento para los usuarios generales. La medida entrará en vigor en cuanto se señalicen las nuevas plazas.
Centro Princesa Leticia
El Concello también ha ordenado habilitar más plazas en el entorno del centro Princesa Leticia, tras recibir una comunicación de la Asociación de Atención á Parálise Cerebral e Afíns, en la que se quejaban de la dificultad para poder trasladar a los usuarios en sus vehículos, porque en la zona hay dos plazas de reserva para personas con discapacidad, y en muchas ocasiones están ocupadas por personas ajenas al centro. Así, lo que hará Ravella es trasladar estas dos plazas a otro punto, y habilitar frente al centro Princesa Leticia una reserva específica para «autorizados» que funcionará de 8.30 a 18.30 horas. En el resto de horarios, será de uso libre.
Suscríbete para seguir leyendo
- O Grove: un centollo por 500 euros y una centolla, 390
- Galicia se sacude el episodio tóxico enviando mejillón a Italia y Francia
- Chocan contra un viñedo y abandonan el coche en Cambados
- La colonia más grande de España de caballitos de mar en peligro vive en las Rías Baixas
- El precio del mejillón gallego en los puertos va a desplomarse durante los próximos días
- Agrede a un policía fuera de servicio en presencia de su mujer y sus hijas
- David Morales revive la Vilagarcía de los 30 a los 50 con IA: un viaje al pasado perdido
- ¿Se la juega Vilagarcía con el número 37.888?