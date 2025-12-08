Habilitan aparcamientos para personas con discapacidad frente al Sara Gómez

El Ayuntamiento de Vilagarcía habilitará cinco nuevas plazas de aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida frente al pabellón Sara Gómez, en Fontecarmoa. La medida se aprueba a raíz de un informe de la Policía Local, en el que se constataba el aumento de la demanda de estacionamiento por parte de personas con discapacidad.

En el complejo deportivo, conformado por los dos pabellones (el Sara Gómez y el Fontecarmoa 2) y la piscina municipal, donde también hay un gimnasio, existen en la actualidad cinco plazas de reserva para personas con discapacidad, situadas todas ellas junto a la entrada de la piscina. Pero la Policía Local considera que son insuficientes para la demanda actual de usuarios.

Por ello, la junta de gobierno ha aprobado habilitar otras cinco plazas en el complejo, en este caso frente al pabellón Sara Gómez, y que se situarán en la zona donde en la actualidad se permite el estacionamiento para los usuarios generales. La medida entrará en vigor en cuanto se señalicen las nuevas plazas.

Centro Princesa Leticia

El Concello también ha ordenado habilitar más plazas en el entorno del centro Princesa Leticia, tras recibir una comunicación de la Asociación de Atención á Parálise Cerebral e Afíns, en la que se quejaban de la dificultad para poder trasladar a los usuarios en sus vehículos, porque en la zona hay dos plazas de reserva para personas con discapacidad, y en muchas ocasiones están ocupadas por personas ajenas al centro. Así, lo que hará Ravella es trasladar estas dos plazas a otro punto, y habilitar frente al centro Princesa Leticia una reserva específica para «autorizados» que funcionará de 8.30 a 18.30 horas. En el resto de horarios, será de uso libre.