Granja tilda de «burla» la euforia de Ravella por la población

A.M.

Vilagarcía

El Partido Popular de Vilagarcía calificó de «burla» la reacción del gobierno municipal al aumento de población en 2024, que vinculó a la bonanza económica del municipio. «Presumir de bonanza por un aumento de 144 vecinos es una falta de respeto a la inteligencia de Vilagarcía», apunta Ana Granja.

Para el PP, «la parálisis de Vilagarcía y el estancamiento son innegables» si se compara con Ames, Arteixo, Oleiros o Narón, que crecen mucho más rápido. En estos momentos, el dato oficial de población de Vilagarcía es de 37.975 personas. «Hace diez años peleábamos por ser la octava ciudad; hoy somos la décima, y bajando».

