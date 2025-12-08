El desalojo de Torrado resuelve su último misterio

El desalojo del pazo de Torrado para su reforma está en la recta final, con la reubicación y almacenaje de todo el material acumulado en estos 16 años de vida como la principal sala expositiva de Cambados y que además ha servido para resolver un pequeño misterio.

Una de las paredes siempre se resistía a la hora de colgar cualquier obra y, sin asesinatos de por medio, el resultado ha sido digno del maestro Edgar Allan Poe. El culpable era una antigua caja fuerte emparedada; un «corazón delator» del pasado más reciente de este inmueble del siglo XVIII que fue vivienda e incluso asilo, antes de que las Hermanitas lo vendieran para irse a Montesacro.

Las autoridades estaban convencidas de que los anteriores dueños no se había dejado nada atrás porque con la reforma municipal se había tocado prácticamente todo y, en efecto, estaba anulada, sin el mecanismo. Pero quisieron cerciorarse introduciendo una cámara endoscópica que confirmó sus sospechas: estaba vacía.

Se trata de una caja fuerte relativamente moderna y bien encajada, así que la principal hipótesis es que se optó por tapiarla en lugar de destinar un ingente esfuerzo a su retirada.

El vaciado concluirá en las próximas semanas para dar paso a unas obras que empezarán en el primer trimestre del nuevo año con casi 800.000 euros de inversión que el Concello sufragará con fondos concedidos por la Diputación. En unos días se sabrá cuántas empresas quieren ejecutar el proyecto de mayor envergadura de los últimos tiempos en la capital del albariño, y muy necesario.

Antecedentes

Hace 20 años que el Ayuntamiento, con Cores Tourís en la Alcaldía, compró este pazo con ayudas de cinco consellerías de la Xunta que sumaron 2,1 millones de euros.

La administración local se encargó de su remodelación y en 2009 se convertía en la principal sala de exposiciones de Cambados, que hoy es una de las más importantes de la comarca y traspasa fronteras. Gracias al trabajo del técnico Jose Vaamonde, entre otros, cuenta con una programación anual estable por la que han desfilado incluso referentes internacionales.

Sin embargo, en los últimos años ha ido sumando deficiencias que lo mantenían con un aspecto bastante deplorable: carpinterías estropeadas por una plaga de termitas ya tratada, pero que incluso dejó agujeros en el suelo, filtraciones en el tejado… El proyecto va a resolver todo esto y mejorar aspectos del parque.

El plazo es de seis meses, pero dependerá de las condiciones meteorológicas. Eso sí, estrenará aspecto con un homenaje a Lino Silva, fallecido hace un año.