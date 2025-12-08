La delicada situación financiera del Concello de Catoira enfrenta a gobierno y oposición

La delicada situación financiera del Concello de Catoira ha vuelto a enfrentar al gobierno y a la oposición. Mientras que el PSOE alerta de la posible «intervención» por parte del Estado, el alcalde, Xoán Castaño, lo atribuye a su herencia y habla de que están al «inicio de la remontada».

Precisamente, le echa la culpa a su antecesor, el socialista Alberto García, quien el fin de semana mostró su preocupación por la existencia de un déficit de 473.119 euros y avanzó que iba a remitir «alegaciones formales» a organismos como el Ministerio de Hacienda, el Tribunal de Contas o el TSXG, donde se resuelven «dos contenciosos contra la aprobación del presupuesto de 2024 y 2025», apuntó.

Detalló que esto se corresponde con que la liquidación del ejercicio anterior se cerró con un remanente negativo de 359.000 euros que suma al predecesor, de 113.000 euros. «Nunca se dio un resultado tan negativo (...) y la situación se agrava al constatar que, a 31 de diciembre de 2024, el Concello acumulaba 894.058 euros en facturas pendientes», aseguró.

«Retuerce los números»

Así las cosas, cargó contra la gestión de Castaño, exigiéndole «responsabilidades personales» en lo que califica como «un desastre (...) A pesar de los mayores ingresos por la subida impositiva, del 20%, el balance final es de incremento del déficit y facturas impagadas».

Sin embargo, el regidor le acusa de «retorcer los números» y defiende que fue García «quien llevó al Concello a las puertas de la quiebra, por su negligencia. De no tener que pagar 300.000 euros de facturas de su época, tendríamos 110.000 euros de saldo positivo en el presupuesto de 2024».

Afirma que desde su entrada están realizando un «trabajo ingente de contención y de eficacia en el gasto» y aunque reconoce que la «deuda todavía está por encima de los parámetros permitidos», señala otros logros como que «bajó un 25%»; que han conseguido que «se cumpla la regla de gasto» y que gracias al plan de pago a proveedores «se eliminó de raíz la deuda con las empresas acreedoras (384.000 euros)». Así que augura que en 2025, las cuentas «ya serán equilibradas» y cancelarán tres préstamos.