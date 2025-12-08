El cruceiro cambadés mutilado en 2023 sigue sin hallar al culpable

Estos días se cumplen dos años desde que un camión se enganchó con unos cables provocando un efecto dominó que derribó cinco postes y dañó el cruceiro del atrio de la iglesia de Castrelo. También se acerca al año el tiempo que el Concello lleva esperando por un informe del titular de la carretera, la Diputación, que es fundamental para encontrar al responsable final y que sufrague la restauración.

La aseguradora del transporte alemán eludió su responsabilidad demostrando que el gálibo para esa zona es de cinco metros, así que su vehículo de plataforma deslizante podía circular y le echó la culpa a la altura del tendido.

Su respuesta fue parte de la reclamación patrimonial iniciada por el Ayuntamiento que no estuvo exenta de dificultad por la barrera del idioma, entre otras cuestiones, demorándolo más de lo previsto.

Testimonios vecinales

El día del accidente, en noviembre de 2023, los propios vecinos trasladaron a las autoridades que la maraña de cables que hay en este punto de la EP-9006 estaban demasiado bajos; circunstancia que pudo deberse a los temporales.

El caso es que el Ayuntamiento quiso saber entonces qué tenía que decir la Diputación. «Hace un año por lo menos que le solicitamos un informe para que indique si estaban a la altura correcta y también que identifique a las compañías titulares del tendido, pero seguimos esperando», lamenta el concejal de Patrimonio, Liso González.

Su objetivo es encontrar al responsable final para reclamarle la reparación de este bien patrimonial, algo que nunca es barato -la última ya costó 7.000 euros-.

La cruz quedó prácticamente destrozada, pero no es lo más importante. Se trataba de una réplica colocada en una restauración anterior.

Importancia

Y es que el llamado Cruceiro de Con do Ramo parece gafado: un temporal lo derribó en 2019 y ya antes había sido víctima de un accidente de tráfico. En este sentido es un blanco fácil porque con las reformas realizadas en la carretera para su modernización ha quedado muy pegado al carril de circulación y justo en una zona de curva.

Esta parte y el capitel originales ya se habían perdido hace años y aunque para la restauración de 2022 intentaron recabar testimonios, para lograr una reproducción, no fue posible, así que optaron por repetir el aspecto moderno que se le había dado en la anterior.

No obstante, el varal y el mesado sí son genuinos de este elemento del siglo XVIII y los daños sufridos fue lo más lamentado por las autoridades. De una época similar, con más de 200 años de antigüedad, es otro cruceiro de esta parroquia que también tuvo que ser restaurado recientemente, el de As Quintáns, pero el asunto vino por un desgaste.

En cuanto al accidente, el día de los hechos, el conductor relató que se había orillado en un margen para atender el móvil y cuando reanudó la marcha, uno de los postes de la plataforma hidráulica que sobresalían un poco se enganchó a un cable. No se dio cuenta y al moverse provocó un efecto dominó que tiró cinco postes de telefonía y luz. De este modo se soltó el grapado en la fachada de la iglesia y golpeó el cruceiro.