La construcción cierra otro gran año en O Salnés al rondar las 250 licencias de obra

A falta de tres semanas para que termine el año, y de que se conozcan las estadísticas finales de licencias de obra, todo apunta a que este 2024 volverá a ser un gran año para el sector de la construcción en O Salnés. Entre enero y agosto se habían concedido en la comarca 172 licencias -tanto para obra nueva como para rehabilitaciones- un dato ligeramente superior al del mismo periodo de 2024.

De este modo, se confirma un ejercicio más la recuperación del sector en Arousa, que después de su larga travesía por el desierto tras el estallido de la burbuja inmobiliaria y la gran recesión de 2008, fue despertando tímidamente: primero gracias a trabajos de menor envergadura y a rehabilitaciones, y, ya en la presente década, una vez más con promociones de planta nueva.

Según datos recientes del Instituto Galego de Estatística (IGE), en 2023 se concedieron en el conjunto de la comarca 277 licencias de obra, de las cuales 52 se expidieron en el Ayuntamiento de Vilagarcía. Las cifras totales de 2024 fueron similares: 260 permisos en el conjunto de los nueve municipios de la comarca, y 60 en Vilagarcía. Todo apunta a que al término de este año 2025, las licencias de obra concedidas en el conjunto de la comarca rondarán una vez más las 250 -probablemente superen esa cifra-, mientras que en Vilagarcía se situarán en torno al medio centenar.

De hecho, en la última publicación del IGE, con datos actualizados a 31 de agosto, se apuntaba que el dato interanual de licencias en O Salnés este año es incluso mejor que el de 2024, aunque algo peor que el de 2023. Sin embargo, en el caso concreto de Vilagarcía, en los ocho primeros meses del ejercicio se habían aprobado 29 licencias, el número más bajo de los tres últimos ejercicios; aunque tampoco hay una gran diferencia, ya que el año pasado habían sido 32, tres más.

En términos absolutos, Sanxenxo sigue siendo el Ayuntamiento de O Salnés con mayor actividad edificativa. La localidad es tradicionalmente muy deseada por personas que buscan una segunda residencia, de ahí que el sector esté a pleno rendimiento. Entre enero y agosto de este año, el Ayuntamiento había aprobado 53 licencias, por lo que es probable que ronde una vez más las cifras de 2024, cuando al término del ejercicio se habían concedido 68 permisos de obra.

También rehabilitaciones

No todas las licencias de obra son para edificios o casas unifamiliares nuevas. De hecho, en torno a la mitad de las autorizaciones municipales son para rehabilitaciones. En el caso de Vilagarcía, por ejemplo, y según los datos del IGE, en 2024 se concedieron 25 licencias de obra para edificios de nueva planta -tanto de vivienda colectiva como unifamiliar- y 26 de rehabilitación.

En el caso de las construcciones de nueva planta, los proyectos contemplaban la creación de 82 viviendas.

Eso sí, los profesionales del sector vaticinan que a corto plazo irán ganando terreno las construcciones nuevas sobre las rehabilitaciones. «En los próximos trimestres la rehabilitación comenzará a perder peso poco a poco a favor de las nuevas promociones, al menos en tanto no se apruebe un nuevo plan de vivienda», declaró recientemente el delegado de Pontevedra del Colegio de Arquitectos Técnicos (Coatpo), Ricardo Sobral.

Tanto es así que citaba unos datos del municipio de Pontevedra y de su área de influencia, según los cuales «la obra nueva representaba el 23 por ciento de los expedientes en el tercer trimestre de 2024», mientras que en ese mismo periodo temporal de 2025, las nuevas promociones representaban ya el 34 por ciento.

Los arquitectos técnicos ponen el broche al ejercicio con una asamblea en O Grove

El Colegio Oficial de la Arquitectura Técnica de Pontevedra (Coatpo) pondrá el broche a 2025 con un acto en O Grove. La institución celebra el día 20 en esta localidad su última junta general ordinaria, un acto en el que el equipo dirigido por el vilagarciano Manuel Rañó leerá el informe anual de actividades y presentará los presupuestos de 2026. A mayores, se concederán insignias de oro y plata a los colegiados más antiguos, y la jornada finalizará con una comida de confraternidad.Asimismo, Coatpo recuerda a sus colegiados que está en trámite de audiencia e información pública el nuevo plan nacional de renovación de edificios. Los arquitectos técnicos que lo estimen oportuno pueden preparar alegaciones al documento y remitirlas si lo desean a través del Colegio. Para ello, deberán remitir un correo electrónico a la institución antes de este miércoles, 10 de diciembre.