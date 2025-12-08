Cambados otorgó 140.000 euros en ayudas a entidades sin ánimo de lucro
El gobierno local de Cambados ya ha resuelto toda las líneas de ayudas a entidades de este año, de tal manera que concede más de 140.000 euros, situándose «entre los Concellos del entorno que más apoyo directo ofrecen a su tejido asociativo, tanto por la cuantía como por la diversidad ».
Desde la Alcaldía desgranaron la cantidad de un programa que «refuerza el compromiso del gobierno local» con este tejido. Así, las entidades deportivas solicitantes de la línea correspondiente se repartieron unos 80.000 euros.
En cuanto a las ayudas a la educación y el transporte escolar, desde la Alcaldía se indicó la concesión de 30.000 euros; en fiestas populares organizadas por comisiones vecinales, 12.000 euros, y las entidades sociales se repartieron 22.000 euros.
Samuel Lago destacó que la capital del albariño «tiene un tejido asociativo ejemplar» y a estas ayudas sumó otros apoyos directos al comercio local y al sector cultural, señalando que el municipio «se consolida como un referente comarcal» en este aspecto.
- «Tuve que renunciar a mucho y adaptar mi vida para conseguir ser jueza»
- Galicia se sacude el episodio tóxico enviando mejillón a Italia y Francia
- Chocan contra un viñedo y abandonan el coche en Cambados
- La colonia más grande de España de caballitos de mar en peligro vive en las Rías Baixas
- El precio del mejillón gallego en los puertos va a desplomarse durante los próximos días
- Agrede a un policía fuera de servicio en presencia de su mujer y sus hijas
- David Morales revive la Vilagarcía de los 30 a los 50 con IA: un viaje al pasado perdido
- Álvaro Carou sufre un susto cardiovascular en Valencia