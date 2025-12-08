La biblioteca de Vilagarcía ofrece espectáculos navideños

La Biblioteca Municipal Rosalía de Castro se suma a las actividades de Nadal del Concello de Vilagarcía con la organización del programa «Entre libros anda o conto». Destinados al público infantil y familiar, el centro de la calle Castelao programa para la segunda quincena de diciembre cuatro espectáculos de títeres y magia.

Se celebrarán en la sala infantil y la entrada será gratuita hasta completar aforo: 30 niños por sesión más algún adulto.

Desde Ravella explicaron que el programa de dinamización lectora se estrenará el fin de semana del 12 y el 13 de diciembre. El viernes, con la representación de «Amoriños contei», de la compañía Tarabelos. Está dirigido a niños de a partir de 4 años y tendrá una duración de 50 minutos. Comenzará a las 18:00 horas.

El sábado 13 de diciembre, a partir de las 12 del mediodía, se pondrá en escena «Sorrisos máxicos», un show de magia y humor a cargo del Mago Paco y dirigido a niños de a partir 3 años, con una duración de 60 minutos.

Ya durante el período de las vacaciones escolares, la Biblioteca albergará otras dos funciones pensadas para los más pequeños. El día 23, «No Nadal toca…maxia», y el día 30, «Un Nadal cheo de contos». Los dos comenzarán a las 18:00 horas.

Además, en los próximos días, en el Fexturrón, se celebrará un festival de magia y también abrirá sus puertas la Aldea de Nadal.