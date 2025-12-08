La Banda de Meaño emociona al público con «Ghost Story»

La Unión Musical de Meaño, en su concierto más mimado del año, como es cada curso el de Santa Cecilia, ha vuelto a llenar hasta la bandera el Auditorio de Ribadumia. Fue durante la noche del sábado, en que ofreció más de hora y media llena de la mejor música bandística, en un marco idóneo para poder disfrutar público -y músicos- de la escucha atenta de cada matiz sonoro.

Sobre el escenario, 150 intérpretes, de ellos casi un centenar con la BUMM y el resto con la Banda Infantil, siendo esta última la encargada de abrir el evento con la vitola de ser la actual ganadora del Certame Galego de Bandas de Música Infantil. Bajo la batuta de Diego Javier Lorente, interpretó «Excalibur», «Piratas del Caribe», «Albo-Dobre» y el «Xoldra» del sanxenxino Antón Caneda.

Le siguió el plato fuerte, que fue la actuación de la BUMM, también dirigida por el maestro Lorente López, que ofreció un concierto que llegaba bajo el título de «A Ghost Story», y en el que ofreció dos magnas obras. Primero interpretó «Ghost Train» del norteamericano Eric Whitacre. En ella, a lo largo de sus tres movimientos -que el propio Lorente López explicaba al público- pudo rememorar la partida, la velocidad y el descarrilamiento. Una obra marcada por su tensión y distensión, y unas pausas musicales -hasta frenéticas- que generaron el ambiente deseado. Luego, durante 28 minutos ininterrumpidos, interpretó los cuatro movimientos «A Ghost Story» de Randall Standridge, obra bandística que se interpretaba por segunda vez en España tras la Banda de Música de Palma de Mallorca. Una obra que, reconocía Lorente López, «tuve ocasión de conocer este verano a través de una relación directa con su compositor de Arkansas, que padece una enfermedad que le lastra desde sus seis años, y que me impactó».