Álvaro Carou sufre un susto cardiovascular en Valencia

El concejal de Turismo y Promoción Económica del Concello de Vilagarcía, Álvaro Carou, sufrió en el día de ayer una fuerte indisposición cardiorrespiratoria durante su participación en el prestigioso Maratón de Valencia, cita que reunió a más de 38.000 participantes llegados desde todas las partes del mundo.

Todo sucedió a 400 metros de la línea de meta, momento en el que el corredor vilagarciano acusó el esfuerzo de los cerca de 42 kilómetros recorridos y tuvo que parar la marcha aquejado por un agudo dolor que le obligó a ser trasladado de urgencia a un centro hospitalario. El riesgo de parada cardiorrespiratoria estuvo presente, pero fue estabilizado con rapidez y en las siguientes horas ya se encontraba en un estado óptimo y recuperándose paulatinamente.

Álvaro Carou, de 46 años, es un gran aficionado al atletismo y a las carreras de larga distancia. Sin ir más lejos, hace una semana participó en la media maratón de Vilagarcía. Fue hace aproximadamente una década cuando Carou encontró en el atletismo una vocación latente y se sometió a una intensa disciplina de entrenamientos que le llevó a competir en algunos de los mejores maratones de Europa como los de París, Berlín o Amsterdam completando todos ellos.

No era Carou el único corredor vilagarciano en la prueba, junto a él completaron la prueba Carlos Santos y David Santos quienes acompañaron al edil vilagarciano en todo momento tras el accidente cardiovascular sufrido cerca de la meta.

Nada más conocerse la noticia, Álvaro Carou recibió numerosas muestras de cariño y preocupación por su estado de salud tranquilizando a todo los que se interesaron por su situación.

A su regreso a Vilagarcía, Carou proseguirá su proceso de recuperación y se someterá a diversos controles antes de reincorporarse a su habitual rutina de entrenamientos y carreras para poder hacerlo con todas las garantías y los mínimos riesgos tras el severo susto sufrido en Valencia.