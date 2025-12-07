Los vinos Rías Baixas y Cambados brillan en la feria enograstronómica de Vitoria

El Ayuntamiento de Cambados participa un año más en la feria Ardoaraba, que se celebra en la capital vasca, Vitoria-Gasteiz. El concejal de Enoturismo de Cambados, José Ramón Abal, acudió a la cita, en la que se promocionan una veintena de vinos de la Denominación de Orixe Rías Baixas.

José Ramón Abal ha destacado que la inauguración de la feria fue espectacular debido a la gran afluencia de público. El evento arrancó anteayer, viernes, a última hora y se clausura el lunes a primera hora de la tarde.

El edil de Enoturismo de Cambados explica que este año se ha variado la composición de la caseta de promoción del Ayuntamiento, dando más protagonismo al diseño de las etiquetas de las diferentes marcas de vino. Según Abal, esto ha dado más visibilidad a las botellas y está siendo un reclamo para el público, lo que ha propiciado «un incremento notable en la venta y en la degustación de nuestros vinos».

José Ramón Abal indicó que Ardoaraba ha atraído en sus primeras horas a un gran número de visitantes, gracias al puente festivo de la Constitución y a la meteorología benigna de estos días en el País Vasco.

Para Cambados, esta feria es importante tanto porque es un mercado significativo para las bodegas Rías Baixas como por el elevado número de turistas vascos que a lo largo del año acuden de vacaciones a O Salnés.

El Concello de Cambados participa desde hace años en la feria gastronómica de Vitoria y cuenta para ello con el apoyo del Centro Galego de la capital vasca.