Vilagarcía tendrá un canal telemático para recoger denuncias de ciudadanos

En enero, el Ayuntamiento de Vilagarcía pondrá en marcha en su sede electrónica un canal para la recepción de denuncias de ciudadanos. Se trata de una herramienta telemática pensada para que los empleados de la propia administración local, las empresas que trabajan con el Ayuntamiento o los vecinos puedan dar aviso de forma segura y confidencial de infracciones graves, casos de fraude, acoso o corrupción.

El 20 de febrero de 2023 entró en vigor la ley estatal 2/ 2023, que regula la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción. En dicha ley se establecía que las administraciones públicas deberán habilitar un canal de denuncias (Sistema Interno de Información), garantizando protección al informante y cumpliendo con la ley de protección de datos personales. Lo que pretende esta ley es proteger al denunciante de represalias y asegurar la confidencialidad de su denuncia.

El departamento municipal de Informática emitió un informe, en el que se señala que, «la configuración del canal de denuncias debe reunir determinados requisitos, entre otros, que su uso debe ser sencillo», así como ofrecer garantías de confidencialidad y un método para seguir de forma correcta el desarrollo de la denuncia.

El Ayuntamiento de Vilagarcía realizó consultas con diferentes proveedores de software y otros Concellos, y han decidido contratar la suscripción de una licencia de uso de una aplicación informática que gestiona este tipo de canales, tras desechar la posibilidad de desarrollarla con medios propios.

La junta local de gobierno aprobó adjudicar la suscripción a la empresa Aranzadi La Ley, gestora de la aplicación Complylaw Canal Ético. «El Concello ya está suscrito, actualmente, a varios productos de esta empresa con un funcionamiento y soporte postventa muy satisfactorios», indica el ejecutivo, en alusión a sendas aplicaciones de protección de datos y para la realización de consultas de legislación vía web.

De este modo, se le ha adjudicado la suscripción a Aranzadi por un importe anual de 5.700 euros, que incluye el uso de la aplicación informática durante todo 2026 (está previsto que entre en funcionamiento el 1 de enero), y la formación del personal. También se ha designado al funcionario responsable del canal de denuncias, que será el jefe del servicio de Recursos Humanos.

A través de esta aplicación, los denunciantes podrán alertar sobre irregularidades, fraudes, corrupción, acoso o ilegalidades, permitiendo de este modo al Concello detectar y prevenir malas prácticas, fomentando así la transparencia y sancionando comportamientos ilícitos, todo ello bajo la protección del denunciante.