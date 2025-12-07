Vilagarcía celebrará su primera «Ruada de Nadal»

La plaza de abastos de Vilagarcía acogerá el 21 de diciembre la primera Ruada de Nadal, una jornada de música tradicional y participación abierta organizada por la Asociación Pésdebarro con la colaboración del Concello. La actividad, con entrada libre y gratuita, se celebrará en la primera planta del mercado en horario de mañana y tarde.

El programa incluye dos obradoiros impartidos por el músico Xosé Lois D. Lucio: uno de Percusión Miúda de Nadal (12.00–13.00 horas) y otro de Panxoliñas (16.30–17.30 horas), abiertos a cualquier persona interesada.

A partir de las 18.00 horas tendrá lugar una Foliada Libre, en la que músicos, cantantes y bailadores podrán participar por orden de inscripción, prolongándose de forma espontánea. Durante la jornada se celebrarán además sorteos de artículos donados por comercios locales.