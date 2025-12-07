Vilagarcía celebrará su primera «Ruada de Nadal»
Será el 21 de diciembre en la plaza de abastos
La plaza de abastos de Vilagarcía acogerá el 21 de diciembre la primera Ruada de Nadal, una jornada de música tradicional y participación abierta organizada por la Asociación Pésdebarro con la colaboración del Concello. La actividad, con entrada libre y gratuita, se celebrará en la primera planta del mercado en horario de mañana y tarde.
El programa incluye dos obradoiros impartidos por el músico Xosé Lois D. Lucio: uno de Percusión Miúda de Nadal (12.00–13.00 horas) y otro de Panxoliñas (16.30–17.30 horas), abiertos a cualquier persona interesada.
A partir de las 18.00 horas tendrá lugar una Foliada Libre, en la que músicos, cantantes y bailadores podrán participar por orden de inscripción, prolongándose de forma espontánea. Durante la jornada se celebrarán además sorteos de artículos donados por comercios locales.
- O Grove: un centollo por 500 euros y una centolla, 390
- Galicia se sacude el episodio tóxico enviando mejillón a Italia y Francia
- Chocan contra un viñedo y abandonan el coche en Cambados
- La colonia más grande de España de caballitos de mar en peligro vive en las Rías Baixas
- El precio del mejillón gallego en los puertos va a desplomarse durante los próximos días
- Agrede a un policía fuera de servicio en presencia de su mujer y sus hijas
- Una pareja de centollos de pasarela
- David Morales revive la Vilagarcía de los 30 a los 50 con IA: un viaje al pasado perdido