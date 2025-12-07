Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Vilagarcía celebrará su primera «Ruada de Nadal»

Será el 21 de diciembre en la plaza de abastos

Diego Doval

Vilagarcía

La plaza de abastos de Vilagarcía acogerá el 21 de diciembre la primera Ruada de Nadal, una jornada de música tradicional y participación abierta organizada por la Asociación Pésdebarro con la colaboración del Concello. La actividad, con entrada libre y gratuita, se celebrará en la primera planta del mercado en horario de mañana y tarde.

El programa incluye dos obradoiros impartidos por el músico Xosé Lois D. Lucio: uno de Percusión Miúda de Nadal (12.00–13.00 horas) y otro de Panxoliñas (16.30–17.30 horas), abiertos a cualquier persona interesada.

A partir de las 18.00 horas tendrá lugar una Foliada Libre, en la que músicos, cantantes y bailadores podrán participar por orden de inscripción, prolongándose de forma espontánea. Durante la jornada se celebrarán además sorteos de artículos donados por comercios locales.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents