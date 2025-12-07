El Son do Mar confirma a 9 Louro, Bala y Luis Fercán

El festival Son do Mar, que en 2026 se celebra en Meaño, ha confirmado a sus primeros artistas. Se trata de Bala, Luis Fercán y 9 Louro. Los organizadores dan estos primeros nombres coincidiendo con la puesta a la venta de las entradas, que empezó a las 12 del mediodía de ayer sábado.

Tal y como están haciendo en la actualidad una gran parte de festivales de música, se ponen a la venta las entradas a un precio reducido antes de que se conozca la totalidad del cartel, para de este modo premiar la fidelidad del público. Así, por ejemplo, quienes compren hoy el abono para los tres días, pagarán 60 euros. Finalizada la promoción, el mismo bono valdrá 85 euros, y quienes lo dejen para última hora deberán abonar 100 euros. También se pueden comprar las entradas por día desde el mediodía de ayer sábado, y hay igualmente descuentos para los más rápidos. Así, el coste del abono diario estos días oscilará entre los 25 y los 30 euros, pero a medida que pase el tiempo irán subiendo estos precios y llegarán a los 55.

Los promotores destacan de los tres primeros artistas confirmados que son, en todos los casos, algunos de los principales músicos y cantautores gallegos del momento. Bala (dúo compuesto por la pontevedresa Violeta Mosquera y la coruñesa Ánxela Baltar) es uno de los grupos más potentes del rock gallego del momento, y actuarán la noche del Apóstol, el 25 de julio, en el Sachaso Rock.

Otra de las figuras ya confirmadas es la de Luis Fercán, que tocará el día 23. El compostelano es ahora uno de los cantautores gallegos de más éxito, conocido por sus canciones con letras profundas y su voz rasgada. Recientemente, ha estado de gira por México, Chile, Colombia y Argentina.

Finalmente, los promotores del Son do Mar han desvelado el nombre de 9 Louro (el muradano Martín Louro), que se subirá al escenario de Meaño la noche del 24 de julio. Acaba de publicar su primer disco, «Nove nomes», en el que exhibe unas letras descarnadas, sensibles y directas. «Es uno de los valores en alza de la música en gallega», apuntan desde la organización. Los promotores recuerdan que en el Son do Mar todos los artistas ofrecen un concierto completo.