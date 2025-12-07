Proyectan un edificio de 39 viviendas en la avenida de Cambados
REDACCIÓN
Vilagarcía
La empresa Inversiones Simro, con domicilio social en Vigo, proyecta la construcción de un edificio de 39 viviendas en la avenida de Cambados, en el Concello de Vilagarcía. La obra incluye la construcción de garajes y trasteros.
La empresa ha solicitado la licencia de obra, y la junta de gobierno le ha autorizado la ocupación de una zona de uso público para el acceso, mediante una rampa, de los vehículos que se dirijan al aparcamiento subterráneo. Vilagarcía está experimentando desde hace dos años un fuerte repunte en el sector de la construcción.
- O Grove: un centollo por 500 euros y una centolla, 390
- Galicia se sacude el episodio tóxico enviando mejillón a Italia y Francia
- Chocan contra un viñedo y abandonan el coche en Cambados
- La colonia más grande de España de caballitos de mar en peligro vive en las Rías Baixas
- El precio del mejillón gallego en los puertos va a desplomarse durante los próximos días
- Agrede a un policía fuera de servicio en presencia de su mujer y sus hijas
- Una pareja de centollos de pasarela
- David Morales revive la Vilagarcía de los 30 a los 50 con IA: un viaje al pasado perdido