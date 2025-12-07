Proyectan un edificio de 39 viviendas en la avenida de Cambados

La empresa Inversiones Simro, con domicilio social en Vigo, proyecta la construcción de un edificio de 39 viviendas en la avenida de Cambados, en el Concello de Vilagarcía. La obra incluye la construcción de garajes y trasteros.

La empresa ha solicitado la licencia de obra, y la junta de gobierno le ha autorizado la ocupación de una zona de uso público para el acceso, mediante una rampa, de los vehículos que se dirijan al aparcamiento subterráneo. Vilagarcía está experimentando desde hace dos años un fuerte repunte en el sector de la construcción.