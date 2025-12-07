El PP pide responsabilidades en el pleno por la filtración de sus correos electrónicos

El grupo municipal del PP de A Illa acudirá al pleno extraordinario fijado para el jueves 11 a las 13.00 horas con la exigencia de «explicaciones reales» y depuración de responsabilidades políticas por la filtración de sus datos personales. Los populares impulsaron esta sesión después de que sus cinco direcciones de correo electrónico fueran facilitadas, según denuncian, a una persona ajena a la corporación para el envío de invitaciones a los actos municipales del 25-N.

El portavoz popular, Matías Cañón, considera un «insulto a la inteligencia» que el gobierno local justifique lo ocurrido como una «brecha de seguridad limitada» ya controlada, y sostiene que «no hubo ningún hacker», sino que «alguien del gobierno» entregó los correos a una persona que no es concejala. En el centro de sus críticas sitúan a Lidia Barreiro, previsible futura edil del BNG, a quien reprochan haber remitido desde una dirección externa las invitaciones a los actos del 25-N a esas cuentas, cuando todavía no ha tomado posesión del cargo, lo que califican de «usurpación de funciones» y «arrogación irregular de representatividad pública».

El PP reclama que se aclare quién facilitó los correos electrónicos «ilegalmente» y denuncia que este episodio evidencia, a su juicio, una «falta de respeto por la ley, por las formas y por la institución», acusando al bipartito de manejar el Concello «como si fuese su cortijo». Cañón tacha de «surrealista» la reacción del portavoz del BNG, Manuel Suárez, al criticar la convocatoria del pleno en lugar de, según el PP, centrarse en la vulneración de la privacidad de los concejales. Los populares avanzan que en la sesión pedirán responsabilidades.