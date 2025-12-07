O Salnés vuelve a tener un único parque de bomberos abierto en pleno puente

O Salnés cuenta con dos parques de Bomberos adscritos al Consorcio contra Incendios de la provincia de Pontevedra, como son los de Vilagarcía y Ribadumia, pero en esta primera parte del puente festivo únicamente está abierto uno de ellos. En concreto, ayer estuvo cerrado el de Ribadumia, y hoy domingo permanecerá inoperativo el de Vilagarcía.

Representantes sindicales de la plantilla de Bomberos acusan al Consorcio de estos cierres, que pueden afectar gravemente a la seguridad pública, ya que el tiempo de respuesta en caso de emergencia se puede ver prolongado. Además, estos cierres no solo afectan a los parques de O Salnés, sino también a los del resto del Consorcio, y ayer, de hecho, también cerró el de O Morrazo.

Los trabajadores sostienen que el Consorcio ordena cerrar los parques para no tener que pagar más horas extraordinarias a los trabajadores. Las dotaciones mínimas por guardia deben ser de tres efectivos, pero en ocasiones estas no se completan por bajas o periodos de vacaciones. En otros consorcios, cubren estas ausencias mediante la asignación de horas extras a otros bomberos; pero en Pontevedra no se está haciendo. Los bomberos aclaran que los parques, «no están cerrados por culpa nuestra, sino por un capricho del Consorcio».