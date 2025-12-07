Una lucha intensa que nunca acaba

La comarca de O Salnés ha vuelto a tener un triste protagonismo en 2025, el de ver por sus calles la presencia de amplias dotaciones policiales realizando registros para frenar la proliferación de grupos criminales organizados para introducir droga, especialmente cocaína, por las costas gallegas y suministrarla al resto del Estado. Para la historia han quedado nombres como «Nécora» o «Tabaiba» a las que, este año se han sumado «Doner», «Saona» o «Ninja II». A pesar de su frecuencia, la sociedad arousana asiste estupefacta a este tipo de situaciones relacionadas con una lacra muy lucrativa para algunos pero que vienen a mostrar también el intenso trabajo que desarrollan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, centrada no solo en los grandes alijos, sino también en todas las actividades, desde el menudeo hasta el tráfico a mediana escala.

El año 2025 arrancó precisamente con una gran operación contra la mafia albanesa. Fue en la madrugada del 15 de enero cuando las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado lograron interceptar una narcolancha con más de una tonelada de cocaína en las inmediaciones de la playa de Rego de Alcalde. La Operación Baroña culminó con la detención de siete albaneses sorprendidos en plena descarga y una octava persona, un histórico del contrabando, que ejerció como enlace para la organización.

Los siguientes meses fueron bastante tranquilos en la comarca, donde solo se detuvo a tres personas por una gran plantación de marihuana en Vilanova, siendo descubiertos por el enganche ilegal al tendido eléctrico. Sin embargo, esa «tranquilidad» desembocaría en mayo en uno de los meses más intensos en lo que a operaciones policiales en la comarca se refiere. El 7 de mayo, el Greco de la Policía Nacional detenía a ocho personas relacionadas con un alijo localizado en Marín. La investigación detectó que la organización se dedicaba a recoger con scooters subacuáticos la droga que venía adosada en cargueros desde Brasil. Así ocurrió en el puerto de Marín, donde se descubrieron 120 kilos de cocaína que tendrían como destino esta organización .

Tan solo unos días después, el 13 de mayo, Policía nacional y Aduanas, lanzaban la Operación Patrón, que culminaba con la detención de cuatro personas en Vilagarcía. La operación se inició tras la localización en la provincia de A Coruña, unos días antes, de un coche en el que iban ocultos dos kilogramos de cocaína. Antes de que finalizase el mes, Policía Nacional y Guardia Civil detenían a tres personas en As Sinas y desmantelaban una narcocasa en la que se encontraron diferentes cantidades de cocaína, hachís y seis plantas de marihuana.

Vilagarcía volvía a ser el epicentro de otra operación a principios de junio, con seis registros y cinco detenidos que acabarían saliendo en libertad con medidas cautelares. Desarrollada por la Unidad contra la Delincuencia y el Crimen Organizado (Udyco), el golpe volvía a ser contra el tráfico medio de estupefacientes.

La Udyco regresaría a la comarca unas semanas después, a finales del mes de junio, para adentrarse en uno de los considerados supermercados de la droga en la comarca, una vivienda en András en la que se intervinieron pequeñas cantidades de cocaína, marihuana y un gran número material eléctrico para utilizar en plantaciones. Fue bautizada con el nombre Ninja II y sirvió para golpear a una red de distribución de diferentes drogas, aunque los dos detenidos acabarían quedando en libertad con medidas cautelares. A esta casa regresaría la Policía Nacional en el mes de noviembre en el que es, hasta este momento, el último operativo importante desarrollado en la comarca de O Salnés.

A principios de septiembre, la Guardia Civil, en colaboración con la Policía Judiciária Portuguesa, la DEA y Europol entre otros «explotaba» la Operación Olimpia, un golpe a una red internacional que utilizaba pieles de animales para introducir cocaína, procedente de Latinoamérica, a través de diferentes puertos de la península ibérica. Aunque se realizaron registros por toda España, la actividad policial se concentró en la parroquia vilanovesa de Baión y en la caldense de Godos, donde se detuvo a varios integrantes de una misma familia. También en Cambados hubo otro detenido. En total serían 19 las personas que acabaron en dependencias policiales, de las que tan solo tres terminarían entrando en prisión tras declarar ante el juez.

Tan solo tres días después se registraba una incidencia en el otro lado de la ría que acabaría teniendo consecuencias más tarde en la comarca de O Salnés. Los agentes de las fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado localizaban 3.500 kilogramos de cocaína que habían sido desembarcados en la ría de Arousa tras cruzar el Atlántico en un narcosubmarino. Los tres tripulantes fueron localizados deambulando por A Pobra ese mismo día y activaron una investigación que culminaría el 24 de septiembre, cuando se desató la Operación Saona. En ella se realizaron 11 arrestos y 18 registros en naves de Cambados, Muros y otros puntos de Arousa, interviniéndose dos planeadoras y cantidades importantes de dinero.

A la Saona le sucedió la Operación Doner en octubre. Otra vez en Vilanova, en este caso en una vivienda de O Terrón y en pleno casco urbano, los agentes de la Policía Nacional y de la EDOA de la Guardia Civil realizaban registros y detenían a 22 personas en diferentes puntos de Galicia pertenecientes a una organización que distribuía droga por toda la comunicad autónoma. En los registros se intervinieron 100 kilogramos de hachís y pequeñas cantidades de heroína, cocaína y marihuana, ingresando dos personas en prisión.

A pesar de todos los despliegues policiales que ha sufrido la comarca, hasta el pasado 21 de noviembre no se habían visto retroexcavadoras del GOIT de la Policía Nacional trabajando. Ocurrió en Currás, en la parroquia vilanovesa de Caleiro, en un golpe a la distribución de heroína que conllevó ese registro, otros dos en Ribadumia y Pontecesures. En la operación, de la Policía nacional, acabaron detenidas cinco personas que quedaron en libertad con cargos

Un narco vilanovés entre los más buscados

En noviembre, la Policía Nacional hacía público un listado de los delincuentes más buscados y, entre la decena de caras que salían en el cartel, se encontraba la de Juan Miguel García Santos «Juanjo», un viejo conocido de la policía que lleva desaparecido desde el año 2019. «Juanjo» eludió la acción policial después de que se descubriesen 430 kilogramos de cocaína en una nave de San Cibrao das Viñas y nunca se ha vuelto a saber de él.