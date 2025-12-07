A Illa convertirá la Navidad en una gran agenda cultural
El Concello presenta una amplia programación de actos | O Grove suspende el acto del encendido
El Concello da Illa presentó su programación de Navidad 2025, un calendario de actividades culturales, musicales y familiares que se desarrollará entre diciembre y enero con el Auditorio Municipal y las calles del municipio como principales escenarios.
Entre las citas destacadas figuran el Mercado Veciñal de Nadal (13 y 14 de diciembre), el Festival de Nadal del IES (día 19), los conciertos de la Coral Polifónica da Arousa, Manu Díaz Trío y la Escola de Música (20, 21 y 22), el Desfile «Festival das Luces» (23), la actuación de Uxía Lambona (26), el Festival de Nadal de Dorna (27), el humor de Oswaldo Digón (28), la obra «Os Limpalimpas» (3 de enero), la Cabalgata de Reis (día 5) y la festividad del Patrón (7 de enero). El teniente de alcalde, Manuel Suárez, y el concejal de Cultura e Mocidade, Manu Otero, subrayan el carácter participativo del programa y agradecen la implicación de entidades culturales, comunidad educativa, empresas y vecinos.
O Grove
El acto público de encendido navideño previsto para la tarde de ayer en O Grove tuvo que suspenderse a consecuencia del mal tiempo. Pese a ello el Concello decidió mantener el calendario previsto de iluminación y las luces de Navidad quedaron igualmente encendidas en todo el municipio para no demorar el ambiente festivo en las calles .
