Fexdega contará a partir de enero con una quinta superficie multideportiva

El recinto multiusos de Fexdega contará, a partir de enero, con una nueva pista de PVC desmontable, la quinta, que permitirá la práctica de fútbol sala y balonmano, dando respuesta a una vieja reivindicación de clubes y deportistas de la ciudad.

El gobierno local aprobará mañana lunes la adjudicación a la firma Mondo Ibérica del suministro e instalación de esta nueva superficie por un importe cercano a los 24.000 euros. La empresa, además, ha mejorado la oferta inicial al ampliar de cuatro a seis años el período de garantía y aumentar ligeramente las dimensiones de la pista, que finalmente será de 41 por 21 metros, ganando un metro en todo su perímetro respecto al proyecto de partida.

La nueva pista se instalará en la segunda quincena de enero, una vez concluya Fexturrón y que cierra sus puertas el día 11. Será entonces cuando Fexdega incorpore esta nueva dotación, que se suma al resto de pistas ya existentes y consolida el complejo como una de las principales referencias deportivas bajo techo del municipio.

La superficie será desmontable y de PVC, lo que garantiza flexibilidad de uso y adaptabilidad a las distintas actividades que acoge el recinto. Sus medidas permiten homologar la práctica de fútbol sala y balonmano, dos disciplinas que venían reclamando más espacio y mejores condiciones para entrenar y competir.

La nueva pista permitirá descongestionar la agenda de Fexdega y ampliar la oferta formativa de la propia Fundación de Deportes, que podrá programar más actividades tanto para las escuelas municipales como para el público adulto. Además, contribuirá a aliviar la necesidad de canchas por parte de los distintos clubes de la ciudad.

En la actualidad, las pistas de Fexdega son utilizadas de forma intensiva por Cortegada, Basket Base Club, C.B. Vilagarcía y la propia Fundación de Deportes con sus actividades específicas. Con la nueva superficie, será más sencillo ajustar horarios, compatibilizar entrenamientos y organizar eventos sin tensar tanto la disponibilidad de espacios.

Paralelamente, y en respuesta a las demandas de clubes y usuarios de los pabellones de Carril y Faxilde, la Fundación de Deportes, que dirige Carlos Coira, ha adjudicado también a Mondo la instalación de nuevas gradas en ambas instalaciones. La inversión supera en este caso los 32.000 euros.

Se trata de cuatro módulos de acero inoxidable, similares a los que ya funcionan en otros equipamientos municipales como el pabellón de Castelao. Su incorporación no solo mejorará la comodidad de los espectadores, sino que permitirá un uso más racional del espacio y facilitará la celebración de competiciones oficiales, al garantizar las distancias reglamentarias entre el público y las líneas de juego.

Los pabellones de Carril y Faxilde tienen una intensa actividad a lo largo de la semana. Son sede habitual de los entrenamientos y partidos del Balonmán Arousa, Fútbol Sala Salnés y la Asociación Vilagarcía Esgrima. Además, cumplen una función clave como apoyo a la actividad física de los centros educativos de su entorno: los colegios de infantil y primaria Rosalía de Castro y CEIP Vilaxoán, que carecen de pistas cubiertas propias, utilizan estos pabellones para sus clases de educación física y actividades deportivas.